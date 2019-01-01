リーグ戦開幕！前期登録メンバー発表！！

[サッカー部]JR東日本カップ2019 第93回関東大学サッカーリーグ戦 開会式(2019年04月08日 22時15分)

JR東日本カップ2019 第93回関東大学サッカーリーグ戦 開会式が4月6日、味の素フィールド西が丘で開催された。



駒大の登録メンバーは以下の通り。



1 GK 松村 優太郎[4年=長崎総科大附高]

2 DF 深見 侑生[4年=駒大高]

3 DF 星 キョーワァン[4年=矢板中央高]

4 DF 真下 瑞都[3年=矢板中央高]

5 DF 桧山 悠也[2年=市立船橋高]

6 DF 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]

7 MF 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]

8 MF 横山 玄徳[4年=千葉U-18]

9 FW 高橋 潤哉[4年=山形ユース]

10 MF 薬真寺 孝弥[3年=長崎総科大附高]

11 MF 矢崎 一輝[3年=駒大高]

12 MF 竹上 有祥[4年=駒大高]

13 MF 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]

14 MF 米田 大介[3年=浦和東高]

15 DF 藤田 比呂[4年=札幌大谷高]

16 FW 保坂 泰輝[4年=韮崎高]

17 MF 矢崎 合[4年=帝京大可児高]

18 FW 土信田 悠生[2年=高川学苑高]

19 FW 森本 ヒマン[3年=矢板中央高]

20 DF 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高]

21 GK 八木 大政[4年=熊本ユース]

22 GK 杉本 陸[3年=新潟明訓高]

23 DF 古家 秀太[4年=矢板中央高]

24 MF 米田 泰盛[3年=駒大高]

25 DF 松村 王貴[3年=洛北高]

26 MF 中間 俊亘[3年=広島県瀬戸内高]

27 DF アマエシ オーゴヌス黎[3年=正則学園高]

28 DF 村上 弘有[3年=市立船橋高]

29 FW 去渡 信吾[4年=日本学園高]

30 MF 小幡 祐稀[3年=東京Vユース]



また、2019年4月2日時点の追加メンバーは以下の通り。



31 MF 加々美 文斗[4年=鎮西高]

32 MF 栗原 信一郎[3年=駒大高]

33 MF 藤原 拓海[3年=山梨学院高]

34 DF 西田 直也[2年=駒大高]

35 DF 田中 亮輔[3年=新潟西高]

36 GK 松永 海斗[2年=長崎U-18]

37 DF 今井 慈玄[1年=神戸弘陵学園高]

38 FW ウォー モハメッド[1年=三浦学苑高]

39 FW 森内 幸佑[1年=広島皆実高]





前期全11節の試合会場と開始時間は以下の通り。



第1節：4/6(土) vs筑波大学 味の素フィールド西が丘で 14:30キックオフ

第2節：4/13(土) vs立正大学 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で 14:00キックオフ

第3節：4/27(土) vs桐蔭横浜大学 県立保土ヶ谷公園サッカー場で 14:00キックオフ

第4節：5/2(木) vs東洋大学 埼玉スタジアム2002第2グラウンドで 14:00キックオフ

第5節：5/6(月) vs専修大学 青木町公園総合運動場で 14:00キックオフ

第6節：5/18(土) vs早稲田大学 県立保土ヶ谷公園サッカー場で 13:00キックオフ

第7節：5/29(水) vs明治大学 埼玉スタジアム2002第2グラウンドで 18:00キックオフ

第8節：6/2(日) vs中央大学 日立市民運動公園陸上競技場で 13:00キックオフ

第9節：8/3(土) vs流通経済大学 江戸川区陸上競技場で 18:00キックオフ

第10節：8/7(水) vs順天堂大学 順大グラウンドで 18:00キックオフ

第11節(前期最終節)：8/10(土) vs 法政大学 NACK5スタジアム大宮で 18:00キックオフ