まさかの連敗…次こそ勝利を！

[卓球部]秋季関東学生リーグ１部・早大戦、埼工大戦(2015年09月12日 01時00分)

秋季関東学生リーグ１部・早大戦・埼工大戦が９月９日、川崎市・とどろきアリーナで行われた。結果は以下の通り。

　 駒大 ０－４ 早大 ☆
● 渡部 大輝（法２）０－３ 上村 ○
● 英 稔史（経３）０－３ 山本 ○
● 松田 尚樹 （営２）２－３ 高田 ○
● 松田・水谷 ０－３ 大島・上村 ○


　　駒大 ３－４ 埼工大　☆
● 島村 直道（経２）０－３ 郭 ○
● 松田 尚樹 １－３ 稲嶋 ○
○ 英 稔史 ３－０ 千葉　●
● 松田・水谷 １－３ 花木・千葉 ○
○ 水谷 良紀（営１　３－１ 花木 ●
● 渡辺 大輝　０―３ 宝利 ○
○ 染谷 凌平（経３）３－０ 神山 ●


なお、次戦は９月14日筑波大戦が11時より、国立代々木競技 第二体育館で行われる予定。

■会場へのアクセス
・JR山手線　原宿駅下車　徒歩５分
・東京メトロ千代田線・副都心線　明治神宮前下車　徒歩５分

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