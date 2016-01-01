秋季リーグ、開幕戦勝利ならず

[卓球部]秋季関東学生リーグ１部・中大戦(2015年09月08日 02時12分)

秋季関東学生リーグ１部・中大戦が９月７日、川崎市・とどろきアリーナで行われた。結果は以下の通り。



駒大 ０－４ 中大 ☆

● 松田 尚樹（営２）１－３ 徳永 ○

● 染谷 凌平（経３）０－３ 宮本 ○

● 英 稔史（経３）１－３ 定松 ○

● 松田・水谷 ２－３ 大坂・宮本 ○







なお、次戦は９月８日、専大戦が10時30分より、明大戦が15時15分より川崎市・とどろきアリーナで行われる予定。



■会場へのアクセス

武蔵小杉駅から徒歩約25分

武蔵小杉駅から川崎市バス、市民ミュージアム行き・中原駅前行き・溝の口駅前行きのいずれかに乗車、「とどろきアリーナ前」下車