秋季リーグ、開幕戦勝利ならず
[卓球部]秋季関東学生リーグ１部・中大戦(2015年09月08日 02時12分)
秋季関東学生リーグ１部・中大戦が９月７日、川崎市・とどろきアリーナで行われた。結果は以下の通り。
駒大 ０－４ 中大 ☆
● 松田 尚樹（営２）１－３ 徳永 ○
● 染谷 凌平（経３）０－３ 宮本 ○
● 英 稔史（経３）１－３ 定松 ○
● 松田・水谷 ２－３ 大坂・宮本 ○
なお、次戦は９月８日、専大戦が10時30分より、明大戦が15時15分より川崎市・とどろきアリーナで行われる予定。
■会場へのアクセス
武蔵小杉駅から徒歩約25分
武蔵小杉駅から川崎市バス、市民ミュージアム行き・中原駅前行き・溝の口駅前行きのいずれかに乗車、「とどろきアリーナ前」下車
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