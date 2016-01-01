シングルス3人が4回戦に駒を進める

[卓球部]平成26年度神奈川県卓球選手権大会(2015年02月22日 19時09分)

平成26年度神奈川県卓球選手権大会１日目が２月21日、横浜国際プール・スポーツアリーナで行われた。結果は以下の通り。

＜男子シングルス３回戦＞

●和田慎太郎(社２)－田添(希望が丘)○
●佐々木雄野(営３)－谷岡(東大)○
〇水野基成(商１)－玉置(大商大)●
●英　稔史(経２)－池田(専大)〇
〇内山健吾(応３)－村上(東洋大)●
●松山昂樹(地理１)－大野(中大)○
●渡部大輝(法１)－郡山(関西)○
●橘　優太(英２)－飯野(大正大)〇
○染谷凌平(経２)－下山(専大)●
●関村友樹(国３)－町田(國學院大)○
●吉田将大(心理２)－南谷(明徳義塾)〇
●手小由樹(歴２)－松下(明大)〇

【男子団体戦】

＜３回戦＞
☆駒大Ａ(英、染谷、内山、関村)－法大Ｃ(和泉、宮本、大槻、小浦)

駒大Ｂ(渡部、松山、島村、麻生)－法大Ｂ (阿部、松崎、藤森、柳沼、向井)☆

＜４回戦＞
☆駒大Ａ－國學院大Ａ(町田、関谷、望月、宇二田)

＜5回戦＞
駒大Ａ－中大Ａ(徳永、大野、大坂、定松)☆

■会場へのアクセス
横浜市営地下鉄「北山田」駅から徒歩５分

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