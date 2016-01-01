全日学開幕！本選へ向け戦い始まる

[卓球部]第81回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）(2014年10月25日 11時36分)

第81回全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)１日目が10月24日、愛知県体育館で行われた。結果は以下の通り。



＜男子ダブルス１回戦＞

○根本一城(市４)、英 稔史(経２)組３－０阿部、大谷根組(北海学園大)●

○小島 渡(国４)、村上雄一朗(法２)組３―０須藤、前田組(東北福祉大)●

○大場崇志(経４)、鈴木大地(営４)組３―１小川、村上組(岡山大)●

○中村祥吾(法４)、中村謙吾(法４)組３―１沖村、南組(新潟大)●

○松田尚樹(営１)、島村直道(経１)組３―０伊勢、宮村組(東北学院大)●

○内山健吾(応３)、関村友貴(国３)組３―１三部、谷組(北陸大)●



＜男子ダブルス２回戦＞

●根本、英 組１－３飯野、市川組(大正大)○

○小島、村上組３－１高橋、伊藤組(愛工大)●

○大場、鈴木組３－２佐々木、山内組(専大)●

○中村祥、中村謙組３－２山本、高田組(早大)●

●松田、島村組２－３岡田、船本組(明大)○

○内山、関村組３－１寺光、徳島組(専大)●



＜男子ダブルス３回戦＞

●小島、村上組１－３徳永、鈴木組(中大) ○

●大場、鈴木組１－３堀、上江洲組(愛工大)○

●中村祥、中村謙組０－３神、松下組(明大)○

●内山、関村組１－３町、森園組(明大)○



＜男子シングルス１回戦＞

○英 稔史(経２)３―０村上(岡山大)●

●関村１―３伊藤(愛工大)○

○渡部大輝(法１)３―０傘(鹿児島国際大)●

○鈴木３―０阿部(北海学園大)●

●橘 優太(英２)０―３小坂(関東学院大)○

○松田３―０ 徳田(名古屋商科大)●

○染谷凌平(経２)３―０福田(高知工科大)●

○小島３―１宮澤(新潟産業大)●

○中村祥３―０長屋(岐阜聖徳学園大)●





なお、10月25日は11：30から男子シングルス２回戦から４回戦が行われる予定。



■会場へのアクセス

名古屋市営地下鉄名城線「市役所駅」７番出口より徒歩５分。



