春リーグ、開幕戦勝利ならず
[卓球部]春季関東学生リーグ１部・中大戦(2015年05月13日 23時19分)
春季関東学生リーグ１部・中大戦が５月13日、所沢市民体育館で行われた。結果は以下の通り。
駒 大0―４中 大☆
●渡部大輝(法2)１―３大坂○
●染谷凌平(経3)１―３宮本○
●松田尚樹(営2)２―３定松○
●松田、水谷良紀(営１)組２―３大野、大坂組○
なお、次戦は５月14日、専大戦が10時30分より、明大戦が15時15分より所沢市民体育館で行われる予定。
■会場へのアクセス
西武新宿線「新所沢」駅東口より徒歩10分
新所沢駅東口発所沢ニュータウン・西武フラワーヒル・本川越行きにて「所沢市民体育館前」下車徒歩１分
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