春リーグ、開幕戦勝利ならず

[卓球部]春季関東学生リーグ１部・中大戦(2015年05月13日 23時19分)

春季関東学生リーグ１部・中大戦が５月13日、所沢市民体育館で行われた。結果は以下の通り。



駒 大0―４中 大☆

●渡部大輝(法2)１―３大坂○

●染谷凌平(経3)１―３宮本○

●松田尚樹(営2)２―３定松○

●松田、水谷良紀(営１)組２―３大野、大坂組○





なお、次戦は５月14日、専大戦が10時30分より、明大戦が15時15分より所沢市民体育館で行われる予定。



■会場へのアクセス

西武新宿線「新所沢」駅東口より徒歩10分

新所沢駅東口発所沢ニュータウン・西武フラワーヒル・本川越行きにて「所沢市民体育館前」下車徒歩１分

