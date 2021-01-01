【結果】第29回金栗記念選抜陸上中長距離大会2021

[陸上競技部](2021年04月10日 21時24分)

第29回金栗記念選抜陸上中長距離大会2021 が４月10日、えがお健康スタジアム(熊本)で行われた。駒大からは２名が出場した。結果は以下の通り。（上位３名と駒大のみ）

【男子グランプリ 5000ｍ タイムレース２組】
１位 鈴木聖人(明大)　13'49"82
２位 花尾恭輔(商２)　13'51"89 ☆
３位 佐藤一世(青学大)　13'56"86
９位 山野力(市３)　14'05"95

※☆は自己ベスト

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