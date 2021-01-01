【結果】第286回日本体育大学長距離競技会

[陸上競技部](2021年04月25日 20時34分)

第286回日本体育大学長距離競技会 が４月24・25日、日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた。結果は以下の通り。（上位３名と駒大のみ）



24日

【1500ｍ 10組】

１位 大山憲明(コニカミノルタ) 3'46"79

２位 蓮沼直希(営４) 3'48"21

３位 石川聖也(川崎市陸協) 3'48"47



【10000ｍ ５組】

１位 スタンネリー・ワイザカ(ヤクルト) 27'19"16

２位 小山直城(Honda) 28'00"30

３位 唐澤拓海(市２) 28'02"52 ☆

18位 花尾恭輔(商２) 28'29"82 ☆

19位 山野力(市３) 28'32"71 ☆

28位 石川拓慎(現４) 28'57"67

29位 赤津勇進(現２) 28'57"86





25日

【5000ｍ ６組】

１位 松永悠吾(日体大) 14'36"81

２位 田中慎梧(日体大) 14'36"92

３位 長屋匡起(佐久長聖高) 14'38"16

14位 篠川史隆(地２) 14'53"80



【5000ｍ 10組】

１位 加藤広之(日体大) 14'21"51

２位 岡嶋翼(日体大) 14'28"27

３位 鈴木伸弥(国士大) 14'29"66

９位 荻原颯太(歴４) 14'34"79

15位 金子伊吹(歴２) 14'36"72



【5000ｍ 12組】

１位 佐藤慎巴(日体大) 14'20"56

２位 漆畑徳輝(日体大) 14'20"97

３位 今井隆生(駿河台大) 14'21"45

10位 庭瀬俊輝(法１) 14'28"56



【5000ｍ 15組】

１位 一色恭志(GMO) 13'50"81

２位 倉本玄太(青学大) 13'52"47

３位 中島隆太(歴３) 13'54"34 ☆

９位 安原太陽(地２) 13'59"34 ☆

10位 佃康平(法４) 13'59"51 ☆

14位 小野恵崇(市３) 14'09"24 ☆

17位 篠原倖太朗(地１) 14'10"79 ☆

23位 亘理魁(地１) 14'16"36

32位 吉本真啓(経１) 14'34"59



※☆は自己ベスト

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