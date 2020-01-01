【結果】2020年度関東学生テニストーナメント本戦 シングルス３回戦、ダブルス２回戦
[硬式テニス部](2020年11月03日 11時17分)
2020年度関東学生テニストーナメント大会本戦シングルス３回戦、ダブルス２回戦が11 月２日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。
〈男子シングルス３回戦〉
○平林輝 ２(７－６(２)、６−４)０ 中村悠人(日大)●
〈男子ダブルス２回戦〉
〇平林輝・吉田響介 ２(６－４、６−４)０ 河野翔・天崎荘汰(日大)●
●内田涼太郎・小高拓海 ０(６－７(０)、４−６)２ 小清水拓生・成耀韓(慶大)〇
〈女子シングルス３回戦〉
●谷井涼香 ０(４－６、１−６)２ 吉川ひかる(亜大)〇
〈女子ダブルス２回戦〉
●清水瑶・金内葵春 ０(３－６、６−７(６))２ 加治成美・佐藤朱里(専大)〇
●内田葉土希・入内嶋七菜 ０(４－６、３−６)２ 松田望愛・倉持美穂(早大)〇
〇清水里咲・日暮春香 ２(５－７、６−０、10－７)１ 安藤優希・押川千夏(早大)●
●田中陽子・谷井涼香 ０(３－６、１−６)２ 鈴木沙也伽・狐塚理子(山学大)〇
●丸希星・猪瀬瑞希 ０(３－６、６−７(５))２ 望月菜々子・大村千乃(慶大)〇
〈インカレ決めコンソレーション〉
〇中山樹 ２(４－０、４−０)０ 野田樹力(日大)●
●佐藤悠樹 １(４－２、２−４、９－11)２ 矢島淳揮(法大)〇
●末尾拓翔 １(５－４(４)、２−４、９－11)２ 赤西大樹(慶大)〇
〇日暮春香 ２(４－２、４−１)０ 山下桜(日大)●
●清水里咲 ０(２－４、０−４)２ 安藤優希(早大)〇
●森島優 ０(１－４、０−４)２ 竹本萌乃(明大)〇
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