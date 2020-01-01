【結果】2020年度関東学生テニストーナメント本戦　シングルス３回戦、ダブルス２回戦

[硬式テニス部](2020年11月03日 11時17分)

2020年度関東学生テニストーナメント大会本戦シングルス３回戦、ダブルス２回戦が11 月２日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。

〈男子シングルス３回戦〉
○平林輝　２(７－６(２)、６−４)０　中村悠人(日大)●

〈男子ダブルス２回戦〉
〇平林輝・吉田響介　２(６－４、６−４)０　河野翔・天崎荘汰(日大)●
●内田涼太郎・小高拓海　０(６－７(０)、４−６)２　小清水拓生・成耀韓(慶大)〇


〈女子シングルス３回戦〉
●谷井涼香　０(４－６、１−６)２　吉川ひかる(亜大)〇

〈女子ダブルス２回戦〉
●清水瑶・金内葵春　０(３－６、６−７(６))２　加治成美・佐藤朱里(専大)〇
●内田葉土希・入内嶋七菜　０(４－６、３−６)２　松田望愛・倉持美穂(早大)〇
〇清水里咲・日暮春香　２(５－７、６−０、10－７)１　安藤優希・押川千夏(早大)●
●田中陽子・谷井涼香　０(３－６、１−６)２　鈴木沙也伽・狐塚理子(山学大)〇
●丸希星・猪瀬瑞希　０(３－６、６−７(５))２　望月菜々子・大村千乃(慶大)〇


〈インカレ決めコンソレーション〉
〇中山樹　２(４－０、４−０)０　野田樹力(日大)●
●佐藤悠樹　１(４－２、２−４、９－11)２　矢島淳揮(法大)〇
●末尾拓翔　１(５－４(４)、２−４、９－11)２　赤西大樹(慶大)〇
〇日暮春香　２(４－２、４−１)０　山下桜(日大)●
●清水里咲　０(２－４、０−４)２　安藤優希(早大)〇
●森島優　０(１－４、０−４)２　竹本萌乃(明大)〇


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