【結果】2020年度関東学生テニストーナメント本戦 シングルス３回戦、ダブルス２回戦

[硬式テニス部](2020年11月03日 11時17分)

2020年度関東学生テニストーナメント大会本戦シングルス３回戦、ダブルス２回戦が11 月２日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。



〈男子シングルス３回戦〉

○平林輝 ２(７－６(２)、６−４)０ 中村悠人(日大)●



〈男子ダブルス２回戦〉

〇平林輝・吉田響介 ２(６－４、６−４)０ 河野翔・天崎荘汰(日大)●

●内田涼太郎・小高拓海 ０(６－７(０)、４−６)２ 小清水拓生・成耀韓(慶大)〇





〈女子シングルス３回戦〉

●谷井涼香 ０(４－６、１−６)２ 吉川ひかる(亜大)〇



〈女子ダブルス２回戦〉

●清水瑶・金内葵春 ０(３－６、６−７(６))２ 加治成美・佐藤朱里(専大)〇

●内田葉土希・入内嶋七菜 ０(４－６、３−６)２ 松田望愛・倉持美穂(早大)〇

〇清水里咲・日暮春香 ２(５－７、６−０、10－７)１ 安藤優希・押川千夏(早大)●

●田中陽子・谷井涼香 ０(３－６、１−６)２ 鈴木沙也伽・狐塚理子(山学大)〇

●丸希星・猪瀬瑞希 ０(３－６、６−７(５))２ 望月菜々子・大村千乃(慶大)〇





〈インカレ決めコンソレーション〉

〇中山樹 ２(４－０、４−０)０ 野田樹力(日大)●

●佐藤悠樹 １(４－２、２−４、９－11)２ 矢島淳揮(法大)〇

●末尾拓翔 １(５－４(４)、２−４、９－11)２ 赤西大樹(慶大)〇

〇日暮春香 ２(４－２、４−１)０ 山下桜(日大)●

●清水里咲 ０(２－４、０−４)２ 安藤優希(早大)〇

●森島優 ０(１－４、０−４)２ 竹本萌乃(明大)〇





