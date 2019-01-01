【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第３節

[サッカー部](2019年12月20日 16時26分)

第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第３節・九州国際大戦が12月20日、流通経済大学フットボールフィールドAで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。



【スコア】

☆駒大７-１九州国際大



【得点者】

13分:[駒]江崎 巧朗（仲田 瑠）

26分:[駒]土信田 悠生（桧山 悠也）

39分:[駒]江崎 巧朗

42分:[駒]山田 虎之介（仲田 瑠）

67分:[駒]荒木 駿太

71分:[駒]宮崎 鴻

73分:[駒]宮崎 鴻（仲田 瑠）

90+1分:[九]冨ヶ原 粹（高尾 翔）



【メンバー】

GK

1 松本 瞬[2年=前橋育英高]



DF

2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高]

3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高](→70分 12 會澤 海斗[2年=水戸商業高])

4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]

5 桧山 悠也[2年=市立船橋高](→HT 20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース])

6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→52分 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高])



MF

7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]

8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高](→70分 13 須田 晃輝[1年=前橋育英高])

15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]

24 高橋 優斗[1年=前橋育英高]



FW

10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→52分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高])



【SUB】

GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]

MF 11 中村 一貴[2年=駒大高]

MF 23 辻 稔貴[1年=静岡学園高]

FW 30 石井 陽向[1年=前橋育英高]





なお、これまでの試合結果により駒大はグループAで首位となったため、決勝トーナメント進出が決定。準決勝は12月21日12:00より流通経済大学フットボールフィールドAで桃山学院大と対戦する。