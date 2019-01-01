【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第３節
[サッカー部](2019年12月20日 16時26分)
第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第３節・九州国際大戦が12月20日、流通経済大学フットボールフィールドAで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。
【スコア】
☆駒大７-１九州国際大
【得点者】
13分:[駒]江崎 巧朗（仲田 瑠）
26分:[駒]土信田 悠生（桧山 悠也）
39分:[駒]江崎 巧朗
42分:[駒]山田 虎之介（仲田 瑠）
67分:[駒]荒木 駿太
71分:[駒]宮崎 鴻
73分:[駒]宮崎 鴻（仲田 瑠）
90+1分:[九]冨ヶ原 粹（高尾 翔）
【メンバー】
GK
1 松本 瞬[2年=前橋育英高]
DF
2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高]
3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高](→70分 12 會澤 海斗[2年=水戸商業高])
4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]
5 桧山 悠也[2年=市立船橋高](→HT 20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース])
6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→52分 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高])
MF
7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]
8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高](→70分 13 須田 晃輝[1年=前橋育英高])
15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]
24 高橋 優斗[1年=前橋育英高]
FW
10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→52分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高])
【SUB】
GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]
MF 11 中村 一貴[2年=駒大高]
MF 23 辻 稔貴[1年=静岡学園高]
FW 30 石井 陽向[1年=前橋育英高]
なお、これまでの試合結果により駒大はグループAで首位となったため、決勝トーナメント進出が決定。準決勝は12月21日12:00より流通経済大学フットボールフィールドAで桃山学院大と対戦する。
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