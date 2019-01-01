【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第１節

[サッカー部](2019年12月17日 13時05分)

第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第１節・甲南大戦が12月17日、流通経済大学フットボールフィールドBで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。

【スコア】
駒大１-１甲南大

【得点者】
6分:[駒]荒木 駿太
90+1分:[甲]保 拓実

【メンバー】
GK
1 松本 瞬[2年=前橋育英高]

DF
3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]
5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]
6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→71分 30 石井 陽向[1年=前橋育英高])
12 會澤 海斗[2年=水戸商業高]
20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース]

MF
7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]
8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]
11 中村 一貴[2年=駒大高](→56分 24 高橋 優斗[1年=前橋育英高])
15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]

FW
10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→63分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高] → 86分 2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高])


【SUB】
GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]
DF 4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]
DF 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高]
MF 14 宮嵜 龍飛[2年=駒大高]
MF 23 辻 稔貴[1年=静岡学園高]


なお、次節は12月18日に流通経済大学フットボールフィールドBで四国選抜と対戦する。

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