【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第１節

[サッカー部](2019年12月17日 13時05分)

第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第１節・甲南大戦が12月17日、流通経済大学フットボールフィールドBで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。



【スコア】

駒大１-１甲南大



【得点者】

6分:[駒]荒木 駿太

90+1分:[甲]保 拓実



【メンバー】

GK

1 松本 瞬[2年=前橋育英高]



DF

3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]

5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]

6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→71分 30 石井 陽向[1年=前橋育英高])

12 會澤 海斗[2年=水戸商業高]

20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース]



MF

7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]

8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]

11 中村 一貴[2年=駒大高](→56分 24 高橋 優斗[1年=前橋育英高])

15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]



FW

10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→63分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高] → 86分 2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高])





【SUB】

GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]

DF 4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]

DF 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高]

MF 14 宮嵜 龍飛[2年=駒大高]

MF 23 辻 稔貴[1年=静岡学園高]





なお、次節は12月18日に流通経済大学フットボールフィールドBで四国選抜と対戦する。