【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第２節
[サッカー部](2019年12月18日 19時55分)
第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第２節・四国選抜戦が12月18日、流通経済大学フットボールフィールドBで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。
【スコア】
☆駒大２-０四国選抜
【得点者】
62分:[駒]島崎 翔輝
71分:[駒]宮崎 鴻
【メンバー】
GK
1 松本 瞬[2年=前橋育英高]
DF
2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高]
3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]
4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]
5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]
6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→89分 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高])
MF
7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高](→89分 13 須田 晃輝[1年=前橋育英高])
8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]
14 宮嵜 龍飛[2年=駒大高]
23 辻 稔貴[1年=静岡学園高](→63分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高])
FW
10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→75分 11 中村 一貴[2年=駒大高])
【SUB】
GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]
DF 12 會澤 海斗[2年=水戸商業高]
DF 20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース]
MF 15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]
FW30 石井 陽向[1年=前橋育英高]
なお、次節は12月20日13:30より流通経済大学フットボールフィールドAで九州国際大と対戦する。
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