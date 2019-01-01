【結果】第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第２節

[サッカー部](2019年12月18日 19時55分)

第３回全日本大学サッカー新人戦グループA 第２節・四国選抜戦が12月18日、流通経済大学フットボールフィールドBで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。



【スコア】

☆駒大２-０四国選抜



【得点者】

62分:[駒]島崎 翔輝

71分:[駒]宮崎 鴻



【メンバー】

GK

1 松本 瞬[2年=前橋育英高]



DF

2 岩本 蓮太[2年=長崎総科大附高]

3 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]

4 山田 虎之介[2年=三浦学苑高]

5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]

6 島崎 翔輝[2年=国際学院高](→89分 25 塚原 舜介[1年=前橋育英高])



MF

7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高](→89分 13 須田 晃輝[1年=前橋育英高])

8 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]

14 宮嵜 龍飛[2年=駒大高]

23 辻 稔貴[1年=静岡学園高](→63分 9 宮崎 鴻[2年=前橋育英高])



FW

10 土信田 悠生[2年=高川学園高](→75分 11 中村 一貴[2年=駒大高])



【SUB】

GK 21 松永 海斗[2年=長崎U-18]

DF 12 會澤 海斗[2年=水戸商業高]

DF 20 相澤 佑哉[1年=熊本ユース]

MF 15 仲田 瑠[1年=長崎総科大附高]

FW30 石井 陽向[1年=前橋育英高]





なお、次節は12月20日13:30より流通経済大学フットボールフィールドAで九州国際大と対戦する。