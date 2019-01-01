【発行】駒大スポーツ94号発行
[その他](2019年12月20日 23時08分)
駒大スポーツ第94号(箱根号)が発行致しました。各面の主な内容は以下の通りです。
１面
【陸上】今年の総括、箱根駅伝展望
２面
【陸上】山下一貴特集
３年生対談(神戸駿介×小林歩)
田澤廉特集
上尾ハーフ
石川拓慎特集
クロスワード(プレゼント有り！)
３面
【陸上】中村大成×中村大聖対談
主将原嶋渓特集
大坪桂一郎、伊東颯太、皆木晴特集
世田谷ハーフ
加藤淳特集
女子マネジャー大林莉子特集
OB応援メッセージ(中村匠吾、堀合大輔、下史典、伊勢翔吾)
４面
【広告】
５面
【ボクシング】全日本選手権
【空手】全日本大学空手道選手権大会 女子団体組手準決勝
【サッカー】後期リーグ総括
【バレー】全日本インカレ
【硬式野球】平野英丸 表彰式、林琢真特集
【アメリカンフットボール】リーグ総括
６面
【陸上】箱根エントリーメンバープロフィル なんでもランキング
駒沢キャンパスでは最新号を３号館１階・２階・４階、７号館、８号館、深沢キャンパスに設置しております。ぜひご覧ください。その他、詳しくはお問合せください
※掲載が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
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