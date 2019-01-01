【発行】駒大スポーツ94号発行

[その他](2019年12月20日 23時08分)

駒大スポーツ第94号(箱根号)が発行致しました。各面の主な内容は以下の通りです。



１面

【陸上】今年の総括、箱根駅伝展望



２面

【陸上】山下一貴特集

３年生対談(神戸駿介×小林歩)

田澤廉特集

上尾ハーフ

石川拓慎特集

クロスワード(プレゼント有り！)



３面

【陸上】中村大成×中村大聖対談

主将原嶋渓特集

大坪桂一郎、伊東颯太、皆木晴特集

世田谷ハーフ

加藤淳特集

女子マネジャー大林莉子特集

OB応援メッセージ(中村匠吾、堀合大輔、下史典、伊勢翔吾)



４面

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５面

【ボクシング】全日本選手権

【空手】全日本大学空手道選手権大会 女子団体組手準決勝

【サッカー】後期リーグ総括

【バレー】全日本インカレ

【硬式野球】平野英丸 表彰式、林琢真特集

【アメリカンフットボール】リーグ総括



６面

【陸上】箱根エントリーメンバープロフィル なんでもランキング



駒沢キャンパスでは最新号を３号館１階・２階・４階、７号館、８号館、深沢キャンパスに設置しております。ぜひご覧ください。その他、詳しくはお問合せください





※掲載が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。