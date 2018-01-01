【女子】リーグ戦第２戦　試合結果

[硬式テニス部](2018年09月09日 09時25分)

～9月7日　関東学生テニスリーグ【女子】第２戦・日大戦～

トータル　☆駒大　４−３　日大

〈ダブルス〉
D1 ◯古川真実・清水里咲　２(６−２、６−２)０ ●野田凪葉・柿澤明里
D2 ◯梶谷亜未・森島優 ２(６−２、６−４)０　●池田月・板谷里音

〈シングルス〉
S1 ●渡辺安美　０(１−６、３−６)２　●加藤慧
S2 ●古川真実　０(４−６、３−６)２　◯柿澤明里
S3 ◯日暮春香　２(６−３、６−１)０　●野田凪葉
S4 ●入内嶋七菜　０(４−６、２−６)２　◯板谷里音
S5 ◯清水里咲　２(６−２、３−６、６−４)１　●俣賀瑞希

発行冊子最新号一覧背景（左）

硬式テニス部の前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）