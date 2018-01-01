【女子】リーグ戦第２戦 試合結果
[硬式テニス部](2018年09月09日 09時25分)
～9月7日 関東学生テニスリーグ【女子】第２戦・日大戦～
トータル ☆駒大 ４−３ 日大
〈ダブルス〉
D1 ◯古川真実・清水里咲 ２(６−２、６−２)０ ●野田凪葉・柿澤明里
D2 ◯梶谷亜未・森島優 ２(６−２、６−４)０ ●池田月・板谷里音
〈シングルス〉
S1 ●渡辺安美 ０(１−６、３−６)２ ●加藤慧
S2 ●古川真実 ０(４−６、３−６)２ ◯柿澤明里
S3 ◯日暮春香 ２(６−３、６−１)０ ●野田凪葉
S4 ●入内嶋七菜 ０(４−６、２−６)２ ◯板谷里音
S5 ◯清水里咲 ２(６−２、３−６、６−４)１ ●俣賀瑞希
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