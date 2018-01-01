【結果】第27回金栗記念選抜陸上中長距離大会2018

[陸上競技部](2018年04月08日 08時01分)

第27回金栗記念選抜陸上中長距離大会が４月７日、熊本県民総合運動公園陸上競技場で行われ、駒大からは主将の物江雄利が出場した。結果は以下の通り(上位３人と駒大関係のみ)。



【男子5000m】

４組

１着 田中秀幸(トヨタ自動車)13:54.01

２着 荒井七海(Honda)13:54.01

３着 髙橋優太(DeNA) 13:55.25

10着 高井和治(07年卒、九電工) 14:05.46

14着 大塚祥平(17年卒、九電工) 14:07.10

15着 物江雄利(地４) 14:08.09