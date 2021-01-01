【写真】第293回日体大長距離競技会（12月５日）
[陸上競技部](2021年12月26日 21時05分)
第293回日体大長距離競技会の２日目が12月５日、日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた。駒大からは5000ｍに６名が出場。結果は以下の通り(駒大のみ)。
【5000ｍ 33組】
27位 久保貴大(経１) 14'58"06
【5000ｍ 35組】
23位 片渕良太(地２) 14'31"59
【5000ｍ 37組】
３位 北厚(営３) 14'05"06 ☆
７位 大西峻平(経４) 14'08"76
14位 藤山龍誠(仏２) 14'17"67 ☆
【5000ｍ 39組】
18位 宮内斗輝(法３) 14'12"46
☆…自己ベスト
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