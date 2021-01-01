  • 久保貴大、片渕良太＝日体大横浜健志台キャンパスで（近藤龍撮影）

  • 北厚

  • 大西峻平

  • 藤山龍誠

  • 宮内斗輝

【写真】第293回日体大長距離競技会（12月５日）

[陸上競技部](2021年12月26日 21時05分)

第293回日体大長距離競技会の２日目が12月５日、日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた。駒大からは5000ｍに６名が出場。結果は以下の通り(駒大のみ)。

【5000ｍ 33組】
27位 久保貴大(経１)　14'58"06

【5000ｍ 35組】
23位 片渕良太(地２)　14'31"59

【5000ｍ 37組】
３位 北厚(営３)　14'05"06 ☆　
７位 大西峻平(経４)　14'08"76
14位 藤山龍誠(仏２)　14'17"67 ☆

【5000ｍ 39組】
18位 宮内斗輝(法３)　14'12"46

☆…自己ベスト

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