【写真】第293回日体大長距離競技会（12月４日）
[陸上競技部](2021年12月26日 20時27分)
第293回日体大長距離競技会の１日目が12月４日、日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた。駒大は田澤廉をはじめ、10000ｍを６人が完走した。結果は以下の通り(駒大のみ)。
【10000ｍ 10組】
３位 田澤廉(経３) 27'23"44 ☆ 駒大新 日本人学生歴代新記録 日本歴代２位
世界選手権参加標準記録突破
【10000ｍ 11組】
34位 庭瀬俊輝(法１) 30'27"61 ◎
【10000ｍ 12組】
30位 新矢連士(市４) 29'30"36 ☆
36位 藤本優太(政３) 30'15"84 ☆
【10000ｍ 13組】
３位 赤津勇進(現２) 28'36"33
25位 白鳥哲汰(経２) 28'51"82
☆…自己ベスト
◎…自身初10000ｍ
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