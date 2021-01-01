  • 田澤廉

  • 庭瀬俊輝

  • 新矢連士

  • 藤本優太

  • 赤津勇進、白鳥哲汰

【写真】第293回日体大長距離競技会（12月４日）

[陸上競技部](2021年12月26日 20時27分)

第293回日体大長距離競技会の１日目が12月４日、日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた。駒大は田澤廉をはじめ、10000ｍを６人が完走した。結果は以下の通り(駒大のみ)。

【10000ｍ 10組】
３位 田澤廉(経３)　27'23"44　☆　駒大新　日本人学生歴代新記録　日本歴代２位
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　世界選手権参加標準記録突破
【10000ｍ 11組】
34位 庭瀬俊輝(法１)　30'27"61　◎

【10000ｍ 12組】
30位 新矢連士(市４)　29'30"36　☆
36位 藤本優太(政３)　30'15"84　☆

【10000ｍ 13組】
３位 赤津勇進(現２)　28'36"33
25位 白鳥哲汰(経２)　28'51"82

☆…自己ベスト
◎…自身初10000ｍ

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