【結果】第２回国士舘大学長距離競技会

[陸上競技部](2021年12月26日 22時28分)

第２回国士舘大学長距離競技会が12月19日、国士舘大学多摩陸上競技場で行われた。駒大からは２名が出場。結果は以下の通り。



【5000ｍ ７組】

３位 小牧波亜斗(現１) 14'09"09 ☆自己ベスト

16位 田丸颯(営１) 14'27"88







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