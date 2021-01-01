【結果】第２回国士舘大学長距離競技会

[陸上競技部](2021年12月26日 22時28分)

第２回国士舘大学長距離競技会が12月19日、国士舘大学多摩陸上競技場で行われた。駒大からは２名が出場。結果は以下の通り。

【5000ｍ ７組】
３位 小牧波亜斗(現１)　 14'09"09 ☆自己ベスト
16位 田丸颯(営１)　 14'27"88


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