【結果】第２回国士舘大学長距離競技会
[陸上競技部](2021年12月26日 22時28分)
第２回国士舘大学長距離競技会が12月19日、国士舘大学多摩陸上競技場で行われた。駒大からは２名が出場。結果は以下の通り。
【5000ｍ ７組】
３位 小牧波亜斗(現１) 14'09"09 ☆自己ベスト
16位 田丸颯(営１) 14'27"88
◇関連情報
陸上競技部の前後のニュース
- [陸上競技部] 【結果】第２回国士舘大学長距離競技会 (2021年12月26日)
- [陸上競技部] 【写真】第293回日体大長距離競技会（12月５日） (2021年12月26日)
- [陸上競技部] 【写真】第293回日体大長距離競技会（12月４日） (2021年12月26日)
前後のニュース
- [陸上競技部] 【結果】第２回国士舘大学長距離競技会2021年12月26日)
- [陸上競技部] 【写真】第293回日体大長距離競技会（12月５日） (2021年12月26日)
- [サッカー部] 荒木駿太が大会MVPに輝く！ベストGK松本、ベストDF猪俣、ベストFW宮崎と駒大が個人賞を総なめ (2021年12月26日)
この記事を読んでいる人は、こんな記事も読んでいます
- [陸上競技部] 【紙面連動企画】２連覇に突き進め！Ｍ高史の箱根展望 (2021年12月25日)
- [硬式野球部] 野球部OB 白井一幸さんインタビュー (2021年12月18日)
- [お知らせ] 「コマスポウェブサイト」リニューアル予定のお知らせ (2021年12月17日)