【結果】第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 　第１節　対国士舘大学戦

[男子バスケットボール部](2021年09月19日 22時13分)

第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 第１節　対国士舘大学戦が、９月14日にとどろきアリーナで行われた。結果は以下の通り。

【スコア】 
●駒大 62-75 国士大〇
(１P 19-16) 
(２P 10-22)
(３P 12-15)
(４P 21-22) 

【スターティングメンバー】
PG 菅野勇太(法４)
SG 大矢隼(経２)
SF 髙橋世紀(文３)
C 松本アイクバリー(法３)
PF 石山威月(G２)



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