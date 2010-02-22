【結果】第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 第１節 対国士舘大学戦
[男子バスケットボール部](2021年09月19日 22時13分)
第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 第１節 対国士舘大学戦が、９月14日にとどろきアリーナで行われた。結果は以下の通り。
【スコア】
●駒大 62-75 国士大〇
(１P 19-16)
(２P 10-22)
(３P 12-15)
(４P 21-22)
【スターティングメンバー】
PG 菅野勇太(法４)
SG 大矢隼(経２)
SF 髙橋世紀(文３)
C 松本アイクバリー(法３)
PF 石山威月(G２)
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