【結果】第70回記念富士宮駅伝競走大会

[陸上競技部](2020年02月09日 14時19分)

第70回記念富士宮駅伝競走大会が２月９日、静岡県富士宮市役所から白糸の滝を折り返す6区間、32.7kmで高低差370mのコースで行われた。駒大は記念大会の招待チームとして参加した。結果は以下の通り(上位３団体と駒大のみ)。

【総合記録】
１位 駒大 １:40' 40” ☆
２位 御殿場・滝ヶ原自衛隊 １:41’36” ☆
３位 見次クラブ １:45’20”

【個人成績】

１区(5.4km) 花崎悠紀(市２) 18’00”[５](５)
２区(4.6km) 江口大雅(仏３) 14’53”[１](１)
３区(5.5km) 円健介(仏１) 18’58”[１](１)
４区(6.8km) 蓮沼直希(営２) 19’14”[３](１)
５区(5.0km) 高見真拓(地１) 14’24”[１](１) ☆
６区(5.4km) 原嶋渓(社４) 15’11”[２](１) ☆

※[ ]内は区間順位、( )内は通過順位、☆は大会新記録


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