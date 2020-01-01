【結果】ニューイヤー駅伝、3区西山、5区村山が区間賞！

[陸上競技部](2020年01月01日 16時27分)

第64回 全日本実業団対抗駅伝競走(ニューイヤー駅伝inぐんま)が1月1日群馬県庁前を発着点とする７区間 100 kmで行われた。結果は以下の通り(上位チームと駒大関係のみ)。

【総合成績】
１位　旭化成　04:46:07　
２位　トヨタ自動車　04:48:36　
３位　Honda　04:49:30　

４位　JR東日本　04:50:40　
７位　ヤクルト　04:51:33　
８位　コニカミノルタ　04:51:36　
９位　カネボウ　04:51:37　
12位　トヨタ自動車九州　04:52:47　
13位　トヨタ紡織　04:52:50　
14位　中電工　04:53:21　
18位　SUBARU　04:53:41　
20位　小森コーポレーション　04:54:13　
24位　NTT西日本　04:55:12　
25位　九電工　04:55:13　
26位　トーエネック　04:55:25　
30位　警視庁　04:58:31　
35位　コモディイイダ　05:00:47　
36位　セキノ興産　05:02:27　


【区間個人成績】
１区 (12.3 km)

２区 (8.3 km)

３区 (13.6 km)
1位　西山雄介(17年卒、現・トヨタ自動車) 　00:37:39
33位　小根山泰正(15年卒、現・警視庁)　 00:39:45

４区 (22.4 km)
20位　大塚祥平(17年卒、現・九電工)　01:05:52

５区 (15.8 km)
１位　村山謙太(15年卒、現・旭化成) 　00:45:44
４位　黒川翔矢(15年卒、現・JR東日本)　 00:46
８位　物江雄利(19年卒、現・カネボウ)　 00:46:44:36

６区 (12.1 km)
２位　其田健也(16年卒、現・JR 東日本) 　00:35:42
21位　中西亮貴(18年卒、現・トーエネック)　 00:36:58


７区 (15.5 km)
５位　宇賀地強(10年卒、現・コニカミノルタ)　 00:46:06
22位　小山裕太(16年卒、現・トーエネック)　 00:47:04
24位　二岡康平(16年卒、現・中電工)　 00:47:14
37位　高橋功気(15年卒、現・セキノ興産)　 00:49:37


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