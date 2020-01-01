【結果】ニューイヤー駅伝、3区西山、5区村山が区間賞！
[陸上競技部](2020年01月01日 16時27分)
第64回 全日本実業団対抗駅伝競走(ニューイヤー駅伝inぐんま)が1月1日群馬県庁前を発着点とする７区間 100 kmで行われた。結果は以下の通り(上位チームと駒大関係のみ)。
【総合成績】
１位 旭化成 04:46:07
２位 トヨタ自動車 04:48:36
３位 Honda 04:49:30
４位 JR東日本 04:50:40
７位 ヤクルト 04:51:33
８位 コニカミノルタ 04:51:36
９位 カネボウ 04:51:37
12位 トヨタ自動車九州 04:52:47
13位 トヨタ紡織 04:52:50
14位 中電工 04:53:21
18位 SUBARU 04:53:41
20位 小森コーポレーション 04:54:13
24位 NTT西日本 04:55:12
25位 九電工 04:55:13
26位 トーエネック 04:55:25
30位 警視庁 04:58:31
35位 コモディイイダ 05:00:47
36位 セキノ興産 05:02:27
【区間個人成績】
１区 (12.3 km)
２区 (8.3 km)
３区 (13.6 km)
1位 西山雄介(17年卒、現・トヨタ自動車) 00:37:39
33位 小根山泰正(15年卒、現・警視庁) 00:39:45
４区 (22.4 km)
20位 大塚祥平(17年卒、現・九電工) 01:05:52
５区 (15.8 km)
１位 村山謙太(15年卒、現・旭化成) 00:45:44
４位 黒川翔矢(15年卒、現・JR東日本) 00:46
８位 物江雄利(19年卒、現・カネボウ) 00:46:44:36
６区 (12.1 km)
２位 其田健也(16年卒、現・JR 東日本) 00:35:42
21位 中西亮貴(18年卒、現・トーエネック) 00:36:58
７区 (15.5 km)
５位 宇賀地強(10年卒、現・コニカミノルタ) 00:46:06
22位 小山裕太(16年卒、現・トーエネック) 00:47:04
24位 二岡康平(16年卒、現・中電工) 00:47:14
37位 高橋功気(15年卒、現・セキノ興産) 00:49:37
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