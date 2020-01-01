【結果】ニューイヤー駅伝、3区西山、5区村山が区間賞！

[陸上競技部](2020年01月01日 16時27分)

第64回 全日本実業団対抗駅伝競走(ニューイヤー駅伝inぐんま)が1月1日群馬県庁前を発着点とする７区間 100 kmで行われた。結果は以下の通り(上位チームと駒大関係のみ)。



【総合成績】

１位 旭化成 04:46:07

２位 トヨタ自動車 04:48:36

３位 Honda 04:49:30



４位 JR東日本 04:50:40

７位 ヤクルト 04:51:33

８位 コニカミノルタ 04:51:36

９位 カネボウ 04:51:37

12位 トヨタ自動車九州 04:52:47

13位 トヨタ紡織 04:52:50

14位 中電工 04:53:21

18位 SUBARU 04:53:41

20位 小森コーポレーション 04:54:13

24位 NTT西日本 04:55:12

25位 九電工 04:55:13

26位 トーエネック 04:55:25

30位 警視庁 04:58:31

35位 コモディイイダ 05:00:47

36位 セキノ興産 05:02:27





【区間個人成績】

１区 (12.3 km)



２区 (8.3 km)



３区 (13.6 km)

1位 西山雄介(17年卒、現・トヨタ自動車) 00:37:39

33位 小根山泰正(15年卒、現・警視庁) 00:39:45



４区 (22.4 km)

20位 大塚祥平(17年卒、現・九電工) 01:05:52



５区 (15.8 km)

１位 村山謙太(15年卒、現・旭化成) 00:45:44

４位 黒川翔矢(15年卒、現・JR東日本) 00:46

８位 物江雄利(19年卒、現・カネボウ) 00:46:44:36



６区 (12.1 km)

２位 其田健也(16年卒、現・JR 東日本) 00:35:42

21位 中西亮貴(18年卒、現・トーエネック) 00:36:58





７区 (15.5 km)

５位 宇賀地強(10年卒、現・コニカミノルタ) 00:46:06

22位 小山裕太(16年卒、現・トーエネック) 00:47:04

24位 二岡康平(16年卒、現・中電工) 00:47:14

37位 高橋功気(15年卒、現・セキノ興産) 00:49:37







◇関連情報