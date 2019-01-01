【結果】第29回函館ハーフマラソン

[陸上競技部](2019年07月07日 11時54分)

第４回函館マラソン兼第29回函館ハーフマラソンが７月７日、函館市千代台公園陸上競技場を発着点とするコースで行われた。駒大からはハーフマラソンに神戸駿介が出場。結果は以下の通り(上位３名と駒大のみ)。



【ハーフマラソン】

＜招待および実業団・学連登録の部＞

１位 ダニエル カヨウキ(桜美林大) 1:02’19”

２位 高久 龍(ヤクルト) 1:02’43”

３位 安井 雄一(トヨタ自動車) 1:02’47”



11位 神戸 駿介(仏３) 1:03’25”