【結果】第187回東海大学長距離記録会

[陸上競技部](2019年07月07日 21時25分)

第187回東海大学長距離記録会が７月７日、東海大学湘南キャンパスで行われた。 駒大からは5000m決勝に８人が出場。結果は以下の通り(上位３人と駒大のみ)。

【5000m決勝】
<11組>
１位 一谷 龍太郎(YKK) 14’42”61
２位 大橋 秀星(小平市陸協) 14’44”33
３位 太田 哲朗(日体大) 14’44”48
４位 蓮沼 直希(営２) 14’44”52
10位 皆木 晴(国１) 14’53”66

<12組>
１位 小林 歩(心３) 14’24”23
２位 高橋 勇輝(青学大) 14’27”99
３位 脇田 幸太朗(青学大) 14’28”45

<13組>
１位 酒井 亮太(政１) 14’26”74
２位 伊原 直斗(日立物流) 14’28”59
３位 畠山 流大(東農大) 14’30”05
４位 中島 隆太(歴１) 14’31”92
８位 原嶋 渓(社４) 14’36”34
13位 小野 恵崇(市１) 14’43”13
18位 小倉 朝陽(営１) 14’46”77

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