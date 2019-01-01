【結果】第187回東海大学長距離記録会

[陸上競技部](2019年07月07日 21時25分)

第187回東海大学長距離記録会が７月７日、東海大学湘南キャンパスで行われた。 駒大からは5000m決勝に８人が出場。結果は以下の通り(上位３人と駒大のみ)。



【5000m決勝】

<11組>

１位 一谷 龍太郎(YKK) 14’42”61

２位 大橋 秀星(小平市陸協) 14’44”33

３位 太田 哲朗(日体大) 14’44”48

４位 蓮沼 直希(営２) 14’44”52

10位 皆木 晴(国１) 14’53”66



<12組>

１位 小林 歩(心３) 14’24”23

２位 高橋 勇輝(青学大) 14’27”99

３位 脇田 幸太朗(青学大) 14’28”45



<13組>

１位 酒井 亮太(政１) 14’26”74

２位 伊原 直斗(日立物流) 14’28”59

３位 畠山 流大(東農大) 14’30”05

４位 中島 隆太(歴１) 14’31”92

８位 原嶋 渓(社４) 14’36”34

13位 小野 恵崇(市１) 14’43”13

18位 小倉 朝陽(営１) 14’46”77



