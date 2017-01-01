甲子園Ｖ主将千丸、高校56発鵜飼ら合格

[硬式野球部](2017年12月09日 11時41分)

硬式野球部の来年度スポーツ推薦合格者が発表された。合格者は以下の通り。



位置 氏名 出身校 投打

投手 染谷康友 千葉商科大附属 左左

〃 山本寛大 松山商業 右右

〃 村越裕野 学法石川 左右



捕手 岡田海斗 岡山理大付属 右右

〃 甲斐優弥 愛知 右右

〃 佐々木魁 松山聖陵 右右

〃 中尾夏輝 石見智翠館 右右



内野手 古薗康太 鹿児島実業 右右

〃 千丸剛 花咲徳栄 右左

〃 笹木優一 千葉黎明 右右

〃 伊藤史瑛 千原台 右左

〃 鵜飼航丞 中京大中京 右右

〃 新田旬希 市立呉 右左

〃 柏原朋生 岡山理大付属 右左



外野手 関原健人 高岡第一 右右

〃 佐藤勇治 広陵 右右

〃 太刀岡蓮 花咲徳栄 左左



守備を重視する大倉孝一監督の下、バッテリーと二遊間を中心に好選手が多数合格した。今夏甲子園初優勝を果たした花咲徳栄の主将千丸と俊足巧打の太刀岡、中京大中京で高校通算56本塁打を放った鵜飼らの入学も決定。来季から１部で黄金時代再来を目指す。