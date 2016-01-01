１部残留をかけ、明日の最終戦へ

[卓球部]春季関東学生リーグ１部・日大戦、埼工大戦(2015年05月16日 23時09分)

春季関東学生リーグ１部・日大戦、埼工大戦が５月16日、所沢市民体育館で行われた。結果は以下の通り。



駒 大２―４日 大☆

●島村直道 (経２) １―３町口○

○松田尚樹(営2)３―０周●

●英 稔史(経３)１―３南谷○

○松田、水谷良紀(営１)組３―２南谷、後藤組●

●染谷凌平(経３)２―３後藤○

●渡部大輝 (法２)２―３大塚○



☆駒 大４―１埼工大

○英 ３―０千葉●

○松田３―０森屋●

●渡部０―３郭○

○松田、水谷組３―１花木、千葉組●

○水谷３―１宝利●



なお、次戦は５月17日、法大戦が13時より所沢市民体育館で行われる予定。



■会場へのアクセス

西武新宿線「新所沢」駅東口より徒歩10分

新所沢駅東口発所沢ニュータウン・西武フラワーヒル・本川越行きにて「所沢市民体育館前」下車徒歩１分



