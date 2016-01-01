ゴルフ部優勝・昇格決める
[ゴルフ部]関東大学春季Bブロック対抗戦(2003年05月22日 17時46分)
21日と22日の両日、ゴルフの平成15年度関東大学春季Bブロック対抗戦が栃木県・東ノ宮カントリークラブで開かれた。駒大は昨年度に引き続き優勝、Aブロック昇格を決めた。
出場選手
鈴木 善裕(経４)
門田 弥(経４)
藤城 経真(政３)
篠原 裕明(法３)
富永 龍昇(経２)
築館 利明(営２)
古川 智大(法２)
吉住 彰康(政２)
吉田 祐基(営１)
本大会 過去の戦績
11年度 Bブロック優勝
12年度 Bブロック優勝
13年度 Bブロック準優勝
14年度 Bブロック優勝
今年度 Bブロック優勝
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