初日敗戦でリーグスタート

[ゴルフ部]平成19年度関東大学春季Ａ・Ｂブロックリーグ戦１日目(2007年05月14日 21時35分)

平成19年度関東大学春季Ａブロックリーグ戦が５月14日～18日の５日間、棚倉田舎倶楽部で行われる。本日はリーグ１日目中央学院大戦が行われた。結果は以下の通り。



駒大６－10中央学院☆

S２－６

W４－４



シングルス

１ ○広保啓太（法３）－２UP－吉村竹朗

２ ●高橋佳祐（営３）－１UP－加治屋雅了

３ ●小島謙太郎（経１）－３-２－山崎裕一

４ ●金子達朗（営１）－１UP－金子朋裕

５ ○常澄裕一（経１）－２-１－江口幸輝

６ ●増永 慧（英１）－５-３－芳賀洋平

７ ●肥田佳大（政２）－３-２－阿部祐希

８ ●田口友樹（商３）－２-１－山元貴大



ダブルス

１ ●肥田、長澤伸哉（英２）－４-３－山崎、吉村

２ △高橋、広保－AS－加治屋、江口

３ ○小島、常澄－２-１－芳賀、金子

４ △金子、増永－AS－阿部、山本



※各日、午前シングルス８点、午後ダブルス８点、合計16点。各18ホールマッチプレーにて勝敗を決める。順位は勝ち点をもって決定する。





次戦は、５月15日 東北福祉大戦が棚倉田舎倶楽部で行われる。











