初日敗戦でリーグスタート
[ゴルフ部]平成19年度関東大学春季Ａ・Ｂブロックリーグ戦１日目(2007年05月14日 21時35分)
平成19年度関東大学春季Ａブロックリーグ戦が５月14日～18日の５日間、棚倉田舎倶楽部で行われる。本日はリーグ１日目中央学院大戦が行われた。結果は以下の通り。
駒大６－10中央学院☆
S２－６
W４－４
シングルス
１ ○広保啓太（法３）－２UP－吉村竹朗
２ ●高橋佳祐（営３）－１UP－加治屋雅了
３ ●小島謙太郎（経１）－３-２－山崎裕一
４ ●金子達朗（営１）－１UP－金子朋裕
５ ○常澄裕一（経１）－２-１－江口幸輝
６ ●増永 慧（英１）－５-３－芳賀洋平
７ ●肥田佳大（政２）－３-２－阿部祐希
８ ●田口友樹（商３）－２-１－山元貴大
ダブルス
１ ●肥田、長澤伸哉（英２）－４-３－山崎、吉村
２ △高橋、広保－AS－加治屋、江口
３ ○小島、常澄－２-１－芳賀、金子
４ △金子、増永－AS－阿部、山本
※各日、午前シングルス８点、午後ダブルス８点、合計16点。各18ホールマッチプレーにて勝敗を決める。順位は勝ち点をもって決定する。
次戦は、５月15日 東北福祉大戦が棚倉田舎倶楽部で行われる。
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