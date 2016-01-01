初日敗戦でリーグスタート

[ゴルフ部]平成19年度関東大学春季Ａ・Ｂブロックリーグ戦１日目(2007年05月14日 21時35分)

　平成19年度関東大学春季Ａブロックリーグ戦が５月14日～18日の５日間、棚倉田舎倶楽部で行われる。本日はリーグ１日目中央学院大戦が行われた。結果は以下の通り。

駒大６－10中央学院☆
　　　S２－６
　　　W４－４

シングルス
１　○広保啓太（法３）－２UP－吉村竹朗
２　●高橋佳祐（営３）－１UP－加治屋雅了
３　●小島謙太郎（経１）－３-２－山崎裕一
４　●金子達朗（営１）－１UP－金子朋裕
５　○常澄裕一（経１）－２-１－江口幸輝
６　●増永　慧（英１）－５-３－芳賀洋平
７　●肥田佳大（政２）－３-２－阿部祐希
８　●田口友樹（商３）－２-１－山元貴大

ダブルス
１　●肥田、長澤伸哉（英２）－４-３－山崎、吉村
２　△高橋、広保－AS－加治屋、江口
３　○小島、常澄－２-１－芳賀、金子
４　△金子、増永－AS－阿部、山本

※各日、午前シングルス８点、午後ダブルス８点、合計16点。各18ホールマッチプレーにて勝敗を決める。順位は勝ち点をもって決定する。


次戦は、５月15日　東北福祉大戦が棚倉田舎倶楽部で行われる。





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