強豪相手にストレート負け

[ゴルフ部]平成19年度関東大学春季Ａ・Ｂブロックリーグ戦２日目(2007年05月15日 20時51分)

　５月15日に関東大学春季Ａブロックリーグ戦２日目、対東北福祉大戦が棚倉田舎倶楽部で行われた。結果は以下の通り。

　　駒澤大学－東北福祉大☆
　　 　　S０－８

シングルス
１　●長澤伸哉（英２）－６-５－永野竜太郎
２　●増永　慧（英１）－６-４－中道洋平
３　●広保啓太（法３）－３-２－前田和宏
４　●常澄裕一（経１）－３-１－渡邉優登
５　●小島謙太郎（経１）－５-３－柴田健太郎
６　●肥田佳大（政２）－１UP－杵鞭謙二
７　●金子達朗（営１）－１UP－日高裕貴
８　●高橋佳祐（営３）－３-１－池田勇太

ダブルス
中止

※各日、午前シングルス８点、午後ダブルス８点、合計16点。各18ホールマッチプレーにて勝敗を決める。順位は勝ち点をもって決定する。

※本日は雷による競技の一時中断により、ダブルス競技（マッチプレー）は中止になりました。これにより、シングルス競技のみで勝敗が決定しました。


次戦は、５月16日　日大戦が棚倉田舎倶楽部で行われる。

■会場アクセス
東北新幹線 新白河駅より タクシーで40分
東北本線 白河駅より タクシーで40分
水郡線 磐城棚倉駅より タクシーで5分

発行冊子最新号一覧背景（左）

ゴルフ部の前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）