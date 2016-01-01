強豪相手にストレート負け
[ゴルフ部]平成19年度関東大学春季Ａ・Ｂブロックリーグ戦２日目(2007年05月15日 20時51分)
５月15日に関東大学春季Ａブロックリーグ戦２日目、対東北福祉大戦が棚倉田舎倶楽部で行われた。結果は以下の通り。
駒澤大学－東北福祉大☆
S０－８
シングルス
１ ●長澤伸哉（英２）－６-５－永野竜太郎
２ ●増永 慧（英１）－６-４－中道洋平
３ ●広保啓太（法３）－３-２－前田和宏
４ ●常澄裕一（経１）－３-１－渡邉優登
５ ●小島謙太郎（経１）－５-３－柴田健太郎
６ ●肥田佳大（政２）－１UP－杵鞭謙二
７ ●金子達朗（営１）－１UP－日高裕貴
８ ●高橋佳祐（営３）－３-１－池田勇太
ダブルス
中止
※各日、午前シングルス８点、午後ダブルス８点、合計16点。各18ホールマッチプレーにて勝敗を決める。順位は勝ち点をもって決定する。
※本日は雷による競技の一時中断により、ダブルス競技（マッチプレー）は中止になりました。これにより、シングルス競技のみで勝敗が決定しました。
次戦は、５月16日 日大戦が棚倉田舎倶楽部で行われる。
■会場アクセス
東北新幹線 新白河駅より タクシーで40分
東北本線 白河駅より タクシーで40分
水郡線 磐城棚倉駅より タクシーで5分
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