「惨敗」団体全敗、個人３回戦止まり
[相撲部]第42回全日本大学選抜相撲十和田大会 (2007年09月06日 11時25分)
第42回全日本大学選抜相撲十和田大会が８月16日、十和田市相撲場で行われた。団体戦、個人戦ともに無惨な結果に終わった。団体では高田の不調が響き、３試合で全敗。個人戦では中村が３回戦進出と今後に期待を抱かせたが、全員が３回戦で姿を消す。青森、北海道合宿の成果を発揮できず、９月16日の東日本リーグ戦に向け、多くの課題を残した。高田主将も「惨敗です」と苦笑するしかなかった。結果は以下の通り。（駒大と上位３位）
◇団体戦◇
・メンバー
渡辺翔太(仏１)
高田在秀(法４)
二瓶顕人(商４)
宮城全希(経４)
高原寛生(禅２)
予選１回戦
★駒大０－５東海大
２回戦
★駒大０－５近大
３回戦
★駒大１－４立命大
※０勝３敗で決勝トーナメント進出ならず。
団体戦最終結果
１位 日大
２位 日体大
３位 近大
◇個人戦◇
１回戦敗退
清藤竜太(経１)
渡辺
二瓶
２回戦敗退
宮城
竹谷真栄(法３)
高原
高田
３回戦敗退
中村直樹(経２)
個人戦最終結果
１位 奥谷(近大)
２位 チンバト(九州情報大)
３位 阿部(日体大)
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