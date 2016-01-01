「惨敗」団体全敗、個人３回戦止まり

[相撲部]第42回全日本大学選抜相撲十和田大会 (2007年09月06日 11時25分)

第42回全日本大学選抜相撲十和田大会が８月16日、十和田市相撲場で行われた。団体戦、個人戦ともに無惨な結果に終わった。団体では高田の不調が響き、３試合で全敗。個人戦では中村が３回戦進出と今後に期待を抱かせたが、全員が３回戦で姿を消す。青森、北海道合宿の成果を発揮できず、９月16日の東日本リーグ戦に向け、多くの課題を残した。高田主将も「惨敗です」と苦笑するしかなかった。結果は以下の通り。（駒大と上位３位）



◇団体戦◇

・メンバー

渡辺翔太(仏１)

高田在秀(法４)

二瓶顕人(商４)

宮城全希(経４)

高原寛生(禅２)

予選１回戦

★駒大０－５東海大

２回戦

★駒大０－５近大

３回戦

★駒大１－４立命大

※０勝３敗で決勝トーナメント進出ならず。



団体戦最終結果

１位 日大

２位 日体大

３位 近大



◇個人戦◇

１回戦敗退

清藤竜太(経１)

渡辺

二瓶

２回戦敗退

宮城

竹谷真栄(法３)

高原

高田

３回戦敗退

中村直樹(経２)



個人戦最終結果

１位 奥谷(近大)

２位 チンバト(九州情報大)

３位 阿部(日体大)