【結果】第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 　第６節　対東京成徳大学戦

[男子バスケットボール部](2021年10月09日 11時44分)

第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 第６節　対東京成徳大学戦が、10月３日に東京成徳大学八千代キャンパスで行われた。結果は以下の通り。

【スコア】 
〇駒大 87-76 東京成徳大●
(１P 32-26) 
(２P 17-13)
(３P 28-16)
(４P 10-21) 

【スターティングメンバー】
PG 菅野勇太(法４)
SG 大矢隼(経２)
SF 髙橋世紀(文３)
C 松本アイクバリー(法３)
PF 石山威月(G２)

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