【結果】2020年度10000m記録挑戦競技会
[陸上競技部](2020年11月23日 18時04分)
2020年度10000m記録挑戦競技会が11月23日、相模原ギオンスタジアムで行われた。駒大からは12人が出場。結果は以下の通り(上位３名までと駒大のみ)。
【10000m】
<男子８組>
１位 江口大雅(仏４) 29’10”51☆
２位 宮下璃久(城西大) 29’18”46
３位 高橋銀河(神大) 29’21”45
５位 大西峻平(経３) 29’27”55☆
６位 円健介(仏２) 29’30”30★
10位 皆木晴(国２) 29’48”13
11位 新矢連士(市３) 29’49”84☆
<男子９組>
１位 星岳(帝京大) 28’20”63
２位 鈴木芽吹(営１) 28’23”87★
３位 砂岡拓磨(城西大) 28’24”48
５位 花尾恭輔(商１) 28’30”48☆
６位 赤津勇進(現１) 28’30”64☆
９位 山野力(市２) 28’36”18★
11位 伊東颯汰(営４) 28’45”20
13位 石川拓慎(現３) 28’45”94☆
17位 酒井亮太(政２) 28’53”87☆
※★は大学初出場、☆は自己ベスト更新
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