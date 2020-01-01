【結果】2020年度10000m記録挑戦競技会

[陸上競技部](2020年11月23日 18時04分)

2020年度10000m記録挑戦競技会が11月23日、相模原ギオンスタジアムで行われた。駒大からは12人が出場。結果は以下の通り(上位３名までと駒大のみ)。

【10000m】
<男子８組>
１位 江口大雅(仏４)　29’10”51☆
２位 宮下璃久(城西大)　29’18”46
３位 高橋銀河(神大)　29’21”45
５位 大西峻平(経３)　29’27”55☆
６位 円健介(仏２)　29’30”30★
10位 皆木晴(国２)　29’48”13
11位 新矢連士(市３)　29’49”84☆

<男子９組>
１位 星岳(帝京大)　28’20”63
２位 鈴木芽吹(営１)　28’23”87★
３位 砂岡拓磨(城西大)　28’24”48
５位 花尾恭輔(商１)　28’30”48☆
６位 赤津勇進(現１)　28’30”64☆
９位 山野力(市２)　28’36”18★
11位 伊東颯汰(営４)　28’45”20
13位 石川拓慎(現３)　28’45”94☆
17位 酒井亮太(政２)　28’53”87☆


※★は大学初出場、☆は自己ベスト更新

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