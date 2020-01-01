【結果】第198回東海大長距離競技会

[陸上競技部](2020年11月30日 21時47分)

第198回東海大長距離競技会が11月29日、 秦野カルチャーパーク陸上競技場で行われた。駒大からは5000ｍに２名が出場。ともに自己ベストを更新した。結果は以下の通り。

【20組決勝】
１位 前田将太(日立物流)　13'43"12
２位 福田悠一(創価大)　13'43"21
３位 竹内竜真(日立物流)　13'43"59
６位 白鳥哲汰(経１)　13'46"78 ☆
８位 青柿響(歴１)　13'47"77 ☆
※☆は自己ベスト

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