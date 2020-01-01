【結果】第94回関東大学サッカーリーグ戦 第13節
[サッカー部](2020年10月17日 18時46分)
JR東日本カップ2020 第94回関東大学サッカーリーグ戦 第13節・桐蔭大戦が10月17日に開催された（会場非公開）。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。
【スコア】
☆駒大３-２桐蔭大
【得点者】
１分：[駒]島崎 翔輝（荒木 駿太）
６分：[駒]薬真寺 孝弥
９分：[駒]矢崎 一輝（小幡 祐稀）
33分：[桐]岩下 航
86分：[桐]篠原 友哉（山口 直也）
【メンバー】
GK
21 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]
DF
４ 小幡 祐稀[４年＝東京VY]
３ 猪俣 主真[３年＝三浦学苑高]
５ 松村 王貴[４年＝洛北高]
28 相澤 佑哉[２年＝熊本Y]
MF
10 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]
13 江﨑 巧朗[３年＝ルーテル学院高
27 島崎 翔輝[３年＝国際学園高]
９ 矢崎 一輝[４年＝駒大高](→60分 11 米田 泰盛[４年＝駒大高])
FW
７ 荒木 駿太[３年＝長崎総科大附高]
29 宮崎 鴻[３年＝前橋育英高](→58分 18 土信田 悠生[３年＝高川学園高])(→90＋２分 19 村上 弘有[４年＝市立船橋高])
【SUB】
GK 22 松本 瞬[３年＝前橋育英高]
DF ２ 桧山 悠也[３年＝市立船橋高]
DF 12 安元 奨[４年＝駒大高]
DF 16 鷹啄 トラビス[１年＝市立船橋高]
MF ８ 中間 俊亘[４年＝広島県瀬戸内高]
MF 17 藤原 拓海[４年＝山梨学院高]
なお、次戦は10月24日、13:30より中央大と対戦する。
※後期は無観客（リモートマッチ）で行うすべての試合でライブ配信を実施。有観客の試合についても可能な範囲内でライブ配信が実施される。
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