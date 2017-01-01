日曜日に開幕！リーグ戦前期登録メンバー発表！

[サッカー部]JR東日本カップ2017 第91回関東大学サッカーリーグ戦1部リーグ(2017年04月12日 15時38分)

いよいよ今週末に迫った、

JR東日本カップ2017 第91回関東大学サッカーリーグ戦1部リーグ開幕戦。

前期リーグ戦を戦う駒大の登録メンバーは以下の通り。

（なお、開幕戦前日に追加登録メンバーも公表予定）



■監督

秋田浩一



■主将

MF渡邉黎生(4年=修徳高)



▼GK

1 輪島稜(4年=札幌U-18)

21 角井栄太郎(3年=三浦学苑高)

22 鈴木悠太(1年=神戸弘陵高)



▼DF

2 熱川徳政(4年=藤枝東高)

3 伊勢渉(3年=神戸国際大附高)

4 星キョーワァン(2年=矢板中央高)

5 眞砂慶太郎(4年=駒澤大高)

12 須藤皓生(3年=駒澤大高)

13 初芝政弘(4年=千葉敬愛高)

17 上田哲也(4年=浦和南高)

18 小川礼太(2年=京都橘高)

28 深見侑生(2年=駒澤大高)



▼MF

6 渡邉黎生(4年=修徳高)

8 中原輝(3年=ルーテル学院高)

11 安藤翼(3年=長崎総合科学大附高)

16 大塲淳矢(3年=藤枝東高)

20 高田和弥(3年=C大阪U-18)

23 荒木直道(4年=湘南工大附高)

24 坂本和雅(3年=聖和学園高)

25 伊藤大祐(3年=山梨学院高)

26 福地拓也(3年=瀬戸内高)

27 川崎貫太(3年=流通経済大柏高)

30 菊地晋平(3年=横浜FCユース)



▼FW

7 大村英哉(4年=聖隷クリストファー高)

9 小田駿介(4年=瀬戸内高)

10 小口大司(4年=前橋育英高)

14 大川雅史(4年=駒澤大高)

15 大塚光一郎(4年=作陽高)

19 室町仁紀(3年=東京Vユース)

29 高橋潤哉(2年=山形ユース)







前期第１節・東横大戦は４月１６日（日）に東洋大学朝霞グラウンドにて１１時３０分キックオフ。



【会場へのアクセス】

◆東洋大学朝霞グラウンド

〒351-8510埼玉県朝霞市岡48-1

・東武東上線「朝霞台」駅、またはＪＲ武蔵野線「北朝霞」駅より、徒歩10分