競技ダンス部、２組が準決勝進出！

[競技ダンス部]第96回東部日本学生競技ダンス選手権大会(2015年06月08日 03時07分)

第96回東部日本学生競技ダンス選手権大会が６月７日、獨協大学体育館で行われた。結果は以下の通り。(上位３位と駒大のみ)



＜団体成績＞

１位 東大 327点

２位 東農大 249点

３位 獨協大 240点

15位 駒大 136点



＜スタンダード種目＞

【ワルツ】

１位 岡琢見・神田紗里(上智大)

２位 林宗親・藤井ひとみ(東農大)

３位 森下慧・今井綾乃(東大)

９位 森川貴正(法４)・鈴木あおば(文４)

一次予選 三田哲平(法４)・和田奈那美(文４)



【タンゴ】

１位 森下慧・今井綾乃(東大)

２位 大熊海渡・蓮田陽香(獨協大)

３位 伊東俊介・河合美乃莉(東農大)

１次予選 湯浅賢一郎(営３)・沢辺茉耶(文４)

３次予選 森川貴正(法４)・鈴木あおば(文４)



【スローフォックストロット】

１位 伊東俊介・河合美乃莉(東農大)

２位 岡琢見・神田紗里(上智大)

３位 神原尚吾・森本麻子(青学大)

８位 森真太郎(文３)・山口紗恵(経４)

３次予選 三田哲平(法４)・和田奈那美(文４)



【クイックステップ】

１位 林宗親・藤井ひとみ(東農大)

２位 長屋智久・今村有花(中大)

３位 神原尚吾・森本麻子(青学大)

１次予選 柏峻人(法３)・池内亜美(Ｇ３)

２次予選 茂木敬之佑(Ｇ３)・山本麻由香(文３)



＜ラテン種目＞

【チャチャチャ】

１位 髙橋潤・山﨑かりん(立教大)

２位 奥野貴・北井綾華(東工大)

３位 横山雷人・大山知理(早大)

１次予選 森貴啓(文４)・西尾那由(人間健康４)

２次予選 安田優也(経４)・立崎美香(経４)



【サンバ】

１位 中村公紀・大塩香澄(東農大)

２位 奥野貴・北井綾華(東工大)

３位 野村直人・長谷川未来(首都大)

２次予選 安田優也(経４)・立崎美香(経４)

３次予選 花塚秀信(経４)・菅野笑子(人間健康４)



【ルンバ】

１位 髙橋潤・山﨑かりん(立教大)

２位 山本祥平・君島彩花(東京理科大)

３位 法師人僚・三條奏子(新潟大)

１次予選 長井法樹(法４)・山崎万葉子(人文４)

濱口翔平(文３)・池田紗希(文３)



【パソドブレ】

１位 岩瀬凜太郎・中島由貴(日大)

２位 玉田理知・岡田美咲(電気通信大)

３位 芝崎教幸・本田和香菜(獨協大)

２次予選 森貴啓(文４)・西尾那由(人間健康４)

花塚秀信(経４)・菅野笑子(人間健康４)