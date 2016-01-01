写真館掲載(第90回箱根駅伝往路)

[お知らせ]写真館掲載のお知らせ(2014年01月02日 23時00分)

　いつも駒大スポーツＷＥＢサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。本日１月２日に行われた第90回東京箱根間往復大学駅伝(往路)の写真を写真館に掲載致しました。トップページにあるコンテンツの「写真館」からご覧いただけます。

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