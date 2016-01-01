ＴＡＦ全日本駅伝号発行のお知らせ
[お知らせ][お知らせ]ＴＡＦ全日本駅伝号発行のお知らせ(2013年11月01日 20時37分)
いつも駒大スポーツＷＥＢサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。11月１日、ＴＡＦ全日本駅伝号を発行致しました。トップページにあるコンテンツの「ＴＡＦ」からご覧いただけます。
※「ＴＡＦ(タフ)」…コマスポが駅伝シーズンなどに不定期発行している陸上部小冊子。
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