いよいよインカレに駒大が登場‼︎登録メンバー・日程一覧

[サッカー部](2021年12月10日 19時47分)

MCCスポーツpresents 2021年度 第70回 全日本大学サッカー選手権大会が12月8日から開幕。シードの駒大は12月11日から登場する。





駒大の登録メンバーは以下の通り。

[☆は主将]



1 GK 松本瞬[4年=前橋育英高]

2 DF 桧山悠也[4年=市立船橋高]

3 DF 會澤海斗[4年=水戸商高]

4 DF 岩本蓮太[4年=長崎総科大附高]

5 DF 相澤佑哉[3年=熊本Y]

6 ☆DF 猪俣主真[4年=三浦学苑高]

7 FW 荒木駿太[4年=長崎総科大附高]

8 MF 江﨑巧朗[4年=ルーテル学院高]

9 FW 宮崎鴻[4年=前橋育英高]

10 FW土信田悠生[4年=高川学園高]

11 MF 中村一貴[4年=駒大高]

12 MF 宮嵜龍飛[4年=駒大高]

13 MF 辻稔貴[3年=静岡学園高]

14 MF 島崎翔輝[4年=国際学院高]

15 FW 米谷拓海[4年=駒大高]

16 MF 土井悠真[4年=広島皆実高]

17 DF 篤快青[2年=広島県瀬戸内高]

18 MF 上野正騎[2年=熊本Y]

19 DF 鷹啄トラビス[2年=市立船橋高]

20 MF 仲田瑠[3年=長崎総科大附高]

21 GK 深澤颯人[3年=武南高]

22 GK 石綿樹[4年=相洋高]

23 MF 小島心都[2年=湘南工科大附高]

24 DF 野村天真[2年=C大阪U-18]

25 MF 飯田晃明[1年=丸岡高]

26 MF 欠畑魁星[1年=盛岡商高]

27 FW 本吉利安[2年=千葉U-18]

28 DF 小針宏太郎[2年=鹿島Y]

29 MF 高橋優斗[3年=前橋育英高]

30 DF 加賀谷匠[4年=前橋育英高]



また、今大会の追加登録選手は以下の通り。

31 GK 王新宇[2年=G大阪Y]

32 DF 細川竜征[3年=駒大高]

33 FW 﨑山友太[1年=米子北高]





駒大の日程、並びに会場は以下の通り。

2回戦:12/11(土) 10:30 VS 東海学園大 @浦安運動公園陸上競技場

3回戦:12/14(火) 12:00 VS 京都産業大 対 筑波大 の勝者 @浦安運動公園陸上競技場

準決勝:12/18(土) 13:30 VS (早大)(びわこ成蹊スポーツ大)(宮崎産業経営大)(明大)のいずれか @NACK5スタジアム大宮

決勝:12/25(土) 時間未定 @NACK5スタジアム大宮



