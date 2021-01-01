いよいよインカレに駒大が登場‼︎登録メンバー・日程一覧
[サッカー部](2021年12月10日 19時47分)
MCCスポーツpresents 2021年度 第70回 全日本大学サッカー選手権大会が12月８日から開幕。シードの駒大は12月11日から登場する。
駒大の登録メンバーは以下の通り。
[☆は主将]
1 GK 松本瞬[4年=前橋育英高]
2 DF 桧山悠也[4年=市立船橋高]
3 DF 會澤海斗[4年=水戸商高]
4 DF 岩本蓮太[4年=長崎総科大附高]
5 DF 相澤佑哉[3年=熊本Y]
6 ☆DF 猪俣主真[4年=三浦学苑高]
7 FW 荒木駿太[4年=長崎総科大附高]
8 MF 江﨑巧朗[4年=ルーテル学院高]
9 FW 宮崎鴻[4年=前橋育英高]
10 FW土信田悠生[4年=高川学園高]
11 MF 中村一貴[4年=駒大高]
12 MF 宮嵜龍飛[4年=駒大高]
13 MF 辻稔貴[3年=静岡学園高]
14 MF 島崎翔輝[4年=国際学院高]
15 FW 米谷拓海[4年=駒大高]
16 MF 土井悠真[4年=広島皆実高]
17 DF 篤快青[2年=広島県瀬戸内高]
18 MF 上野正騎[2年=熊本Y]
19 DF 鷹啄トラビス[2年=市立船橋高]
20 MF 仲田瑠[3年=長崎総科大附高]
21 GK 深澤颯人[3年=武南高]
22 GK 石綿樹[4年=相洋高]
23 MF 小島心都[2年=湘南工科大附高]
24 DF 野村天真[2年=C大阪U-18]
25 MF 飯田晃明[1年=丸岡高]
26 MF 欠畑魁星[1年=盛岡商高]
27 FW 本吉利安[2年=千葉U-18]
28 DF 小針宏太郎[2年=鹿島Y]
29 MF 高橋優斗[3年=前橋育英高]
30 DF 加賀谷匠[4年=前橋育英高]
また、今大会の追加登録選手は以下の通り。
31 GK 王新宇[2年=G大阪Y]
32 DF 細川竜征[3年=駒大高]
33 FW 﨑山友太[1年=米子北高]
駒大の日程、並びに会場は以下の通り。
２回戦：12/11(土) 10:30 VS 東海学園大 @浦安運動公園陸上競技場
３回戦：12/14(火) 12:00 VS 京都産業大 対 筑波大 の勝者 @浦安運動公園陸上競技場
準決勝：12/18(土) 13:30 VS (早大)(びわこ成蹊スポーツ大)(宮崎産業経営大)(明大)のいずれか @NACK5スタジアム大宮
決勝：12/25(土) 時間未定 @NACK5スタジアム大宮
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