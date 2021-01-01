関東大学サッカーリーグ後期開幕！駒大登録メンバー・試合日程一覧

[サッカー部](2021年07月31日 13時22分)

JR東日本カップ2021 第95回関東大学サッカーリーグ戦【後期】が８月１日から開幕。





駒大の登録メンバーは以下の通り。

(☆は主将)



１ DF 松本 瞬[４年＝前橋育英高]

２ DF 桧山 悠也[３年＝市立船橋高]

３ DF 會澤 海斗[４年＝水戸商業高]

４ DF 岩本 蓮太[４年＝長崎総科大附高]

５ DF 相澤 佑哉[３年＝熊本Y]

６ ☆DF 猪俣 主真[４年＝三浦学苑高]

７ MF 荒木 駿太[４年＝長崎総科大附高]

８ MF 江﨑 巧朗[４年＝ルーテル学院高]

９ FW 宮崎 鴻[４年＝前橋育英高]

10 FW 土信田 悠生[４年＝高川学園高]

11 MF 中村 一貴[４年＝駒大高]

12 MF 宮嵜 龍飛[４年＝駒大高]

13 MF 辻 稔貴[３年＝静岡学園高]

14 MF 島崎 翔輝[４年＝国際学院高]

15 FW 米谷 拓海[４年＝駒大高]

16 MF 土井 悠真[４年＝広島皆実高]

17 DF 篤 快青[２年＝広島県瀬戸内高]

18 MF 上野 正騎[２年＝熊本Y]

19 DF 松本ケンチザンガ[２年＝浦和東高]

20 MF 仲田 瑠[３年＝長崎総科大附高]

21 GK 深澤 颯人[３年＝武南高]

22 GK 石綿 樹[４年＝相洋高]

23 MF 小島 心都[２年＝湘南工科大附高]

24 DF 野村 天真[２年＝C大阪U-18]

25 DF 飯田 晃明[１年＝丸岡高]

26 MF 欠畑 魅星[１年＝盛岡商高]

27 FW 田海 寧生[２年＝丸岡高]

28 DF 小針 宏太郎[２年＝鹿島Y]

29 MF 阿部 耀仁[１年＝専大北上高]

30 MF 藤田 和也[１年＝長崎総科大附高]



また、2021年7月28日時点の追加メンバーは以下の通り。

31 GK 古屋 潤一[１年＝高川学園高]

32 DF 鷹啄トラビス[２年＝市立船橋高]





リーグ戦後期の試合日程は以下の通り（変更の可能性あり）。

第12節：8/1(日) vs桐蔭大 @非公開

第13節：8/7(土) vs立正大 @非公開

第14節：8/15(日) vs流経大 @非公開

第15節：9/11(土) vs慶大 @県立保土ヶ谷公園サッカー場

第16節：9/18(土) vs国士大 @江東区夢の島競技場

第17節：9/25(土) vs筑波大 @小出義雄記念陸上競技場(旧:岩名運動公園陸上競技場)

第18節：10/2(土) vs拓大 @千葉県総合スポーツセンター東総運動場

第19節：10/9(土) vs早大 @非公開

第20節：10/17(日) vs順大 @非公開

第21節：10/23(土) vs法大 @非公開

第22節：10/30(土) vs明大 @10月中旬決定



※試合開始時間に関しては関東大学サッカー連盟オフィシャルサイトにてご確認ください。

会場名が記載されている試合会場は、原則として有観客試合として実施されます。また、一部の試合がジェイネットTV、YouTube「関東大学サッカー連盟公式チャンネル」にてライブ配信(一部録画配信)予定です。詳しくはホームページなどをご参照ください。

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