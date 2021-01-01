【結果】第24回日本学生ハーフマラソン選手権大会

[陸上競技部](2021年03月14日 17時11分)

第24回日本学生ハーフマラソン選手権大会が３月14日、 陸上自衛隊立川駐屯地(東京)で行われた。駒大からは11名が出場。結果は以下の通り。（上位３名と駒大のみ）

【男子ハーフマラソン決勝】
１位 鎌田航生(法大)　1:03'00"
２位 鈴木芽吹(営１)　1:03'07"　◎
３位 島﨑慎愛(国学大)　1:03'08"

５位 小林歩(心４)　1:03'09"
26位 山野力(市２)　1:04'24"
29位 神戸駿介(仏４)　1:04'35"
38位 中島隆太(歴２)　1:05'07"　☆
40位 石川拓慎(現３)　1:05'16"
65位 酒井亮太(政２)　1:05'59"
74位 白鳥哲汰(経１)　1:06'29"　◎
100位 佃康平(法３)　1:08'16"
102位 青柿響(歴１)　1:08'22"　◎
103位 赤津勇進(現１)　1:08'25"　◎

※☆は自己ベスト
　◎は自身初ハーフ

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