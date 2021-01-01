【結果】 第199回東海大学長距離競技会
[陸上競技部](2021年01月24日 17時37分)
第199回東海大学 長距離競技会が１月24日、 Shonan BMW スタジアム平塚で行われた。
結果は以下の通り。（上位３名と駒大のみ）
【６組】
１位 石原翔太郎(東海大) 28'44"05
２位 長山瑞季(埼玉医科大グループ) 29'01"53
３位 入田優希(東海大) 29'09"05
６位 佃康平(法３) 29'15"94 ☆
13位 安原太陽(地１) 29'27"23 ◎
18位 宮内斗輝(法２) 29'55"35 ◎
23位 赤星雄斗(法１) 30'10"29 ◎
24位 中洞将(政１) 30'11"16
25位 小野恵崇(市２) 30'11"67
28位 金子伊吹(歴１) 30'30"54
途中棄権 円健介(仏２)
※☆は自己ベスト
◎は自身初10000ｍ
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