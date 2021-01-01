【結果】 第199回東海大学長距離競技会

[陸上競技部](2021年01月24日 17時37分)

第199回東海大学 長距離競技会が１月24日、 Shonan BMW スタジアム平塚で行われた。
結果は以下の通り。（上位３名と駒大のみ）

【６組】
１位 石原翔太郎(東海大)　28'44"05
２位 長山瑞季(埼玉医科大グループ)　29'01"53
３位 入田優希(東海大)　29'09"05
６位 佃康平(法３)　29'15"94　☆
13位 安原太陽(地１)　29'27"23　◎
18位 宮内斗輝(法２)　29'55"35　◎
23位 赤星雄斗(法１)　30'10"29　◎
24位 中洞将(政１)　30'11"16　
25位 小野恵崇(市２)　30'11"67　
28位 金子伊吹(歴１)　30'30"54　
途中棄権 円健介(仏２)

※☆は自己ベスト
　◎は自身初10000ｍ

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