【結果】第25回東京都サッカートーナメント 学生系の部予選 １回戦

[サッカー部](2020年08月19日 21時12分)

第25回東京都サッカートーナメント 学生系の部予選 第１回戦・法大戦が８月１９日に開催された（会場非公開）。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。



【スコア】

駒大１-３法大



【得点者】

35分：[法]田中 和樹（服部 剛大）

48分：[法]城和 隼颯（長谷川 元希）

60分：[法]平山 駿

84分：[駒]土信田 悠生（桧山 悠也）



【メンバー】

GK

21 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]



DF

４ 小幡 祐稀[４年＝東京VY]

12 安元 奨[４年＝駒大高](→55分 ２ 桧山 悠也[３年＝市立船橋高])

23 野村 天真[１年＝C大阪U-18]

34 小針 宏太郎[１年＝鹿島Y](64分 ５ 松村 王貴[４年＝洛北高])

28 相澤 佑哉[２年＝熊本Y]



MF

17 藤原 拓海[４年＝山梨学院高](→55分 14 米田 大介[４年＝浦和東高])

20 仲田 瑠[２年＝長崎総科大附高](→77分 19 村上 弘有[４年＝市立船橋高])

24 小島 心都[１年＝湘南工科大附高]



FW

９ 矢崎 一輝[４年＝駒大高](→64分 13 江﨑 巧朗[３年＝ルーテル学院高])

18 土信田 悠生[３年＝高川学園高]





【SUB】

GK 22 松本 瞬[３年＝前橋育英高]

MF 10 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]

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