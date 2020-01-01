  • 駒大は法大相手に１-３で敗戦した＝会場非公開で（提供:駒澤大学体育会サッカー部撮影）

【結果】第25回東京都サッカートーナメント　学生系の部予選　１回戦

[サッカー部](2020年08月19日 21時12分)

第25回東京都サッカートーナメント　学生系の部予選　第１回戦・法大戦が８月１９日に開催された（会場非公開）。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。

【スコア】
駒大１-３法大

【得点者】
35分：[法]田中 和樹（服部 剛大）
48分：[法]城和 隼颯（長谷川 元希）
60分：[法]平山 駿
84分：[駒]土信田 悠生（桧山 悠也）

【メンバー】
GK
21 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]

DF
４ 小幡 祐稀[４年＝東京VY]
12 安元 奨[４年＝駒大高](→55分 ２ 桧山 悠也[３年＝市立船橋高])
23 野村 天真[１年＝C大阪U-18]
34 小針 宏太郎[１年＝鹿島Y](64分 ５ 松村 王貴[４年＝洛北高])
28 相澤 佑哉[２年＝熊本Y]

MF
17 藤原 拓海[４年＝山梨学院高](→55分 14 米田 大介[４年＝浦和東高])
20 仲田 瑠[２年＝長崎総科大附高](→77分 19 村上 弘有[４年＝市立船橋高])
24 小島 心都[１年＝湘南工科大附高]

FW
９ 矢崎 一輝[４年＝駒大高](→64分 13 江﨑 巧朗[３年＝ルーテル学院高])
18 土信田 悠生[３年＝高川学園高]


【SUB】
GK 22 松本 瞬[３年＝前橋育英高]
MF 10 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]

◇関連情報

発行冊子最新号一覧背景（左）

サッカー部の前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

この記事を読んでいる人は、こんな記事も読んでいます

発行冊子最新号一覧背景（右）