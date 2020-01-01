【結果】第94回関東大学サッカーリーグ戦 第１節
[サッカー部](2020年07月05日 18時27分)
JR東日本カップ2020 第94回関東大学サッカーリーグ戦 第１節・明大戦が７月５日、流通経済大学龍ケ崎フィールドで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。
【スコア】
駒大０-１明大
【得点者】
19分：[明]小柏 剛（力安 祥伍）
【メンバー】
GK
21 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]
DF
32 野村 天真[１年＝C大阪U-18](→HT 28 相澤 佑哉[２年＝熊本Y])
６ 真下 瑞都[４年＝矢板中央高]
３ 猪俣 主真[３年＝三浦学苑高]
33 篤 快晴[１年＝広島県瀬戸内高]
MF
11 米田 泰盛[４年＝駒大高](→56分 27 島崎 翔輝[３年＝国際学園高])
10 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]
８ 中間 俊亘[４年＝広島県瀬戸内高]
14 米田 大介[４年＝浦和東高](→74分17 藤原 拓海[４年＝山梨学院高])
FW
９ 矢崎 一輝[４年＝駒大高](→84分 19 村上 弘有[４年＝市立船橋高])
29 宮崎 鴻[３年＝前橋育英高](→66分 18 土信田 悠生[３年＝高川学園高])
【SUB】
GK １ 杉本 陸[４年＝新潟明訓高]
DF 15 松田 海斗[４年＝真岡高]
DF 34 小針 宏太郎[１年＝鹿島Y]
MF 20 仲田 瑠[２年＝長崎総科大附高]
なお、次節は７月12日、RKUフットボールフィールドA面にて17:30より中大と対戦する。
※前期は全日程リモートマッチ（無観客試合）での開催。ジェイネットTVまたは関東大学サッカー連盟公式YouTubeチャンネルにてライブ配信が予定されている。
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