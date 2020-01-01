【結果】第94回関東大学サッカーリーグ戦 第１節

[サッカー部](2020年07月05日 18時27分)

JR東日本カップ2020 第94回関東大学サッカーリーグ戦 第１節・明大戦が７月５日、流通経済大学龍ケ崎フィールドで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。



【スコア】

駒大０-１明大



【得点者】

19分：[明]小柏 剛（力安 祥伍）



【メンバー】

GK

21 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]



DF

32 野村 天真[１年＝C大阪U-18](→HT 28 相澤 佑哉[２年＝熊本Y])

６ 真下 瑞都[４年＝矢板中央高]

３ 猪俣 主真[３年＝三浦学苑高]

33 篤 快晴[１年＝広島県瀬戸内高]



MF

11 米田 泰盛[４年＝駒大高](→56分 27 島崎 翔輝[３年＝国際学園高])

10 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]

８ 中間 俊亘[４年＝広島県瀬戸内高]

14 米田 大介[４年＝浦和東高](→74分17 藤原 拓海[４年＝山梨学院高])



FW

９ 矢崎 一輝[４年＝駒大高](→84分 19 村上 弘有[４年＝市立船橋高])

29 宮崎 鴻[３年＝前橋育英高](→66分 18 土信田 悠生[３年＝高川学園高])





【SUB】

GK １ 杉本 陸[４年＝新潟明訓高]

DF 15 松田 海斗[４年＝真岡高]

DF 34 小針 宏太郎[１年＝鹿島Y]

MF 20 仲田 瑠[２年＝長崎総科大附高]



なお、次節は７月12日、RKUフットボールフィールドA面にて17:30より中大と対戦する。

※前期は全日程リモートマッチ（無観客試合）での開催。ジェイネットTVまたは関東大学サッカー連盟公式YouTubeチャンネルにてライブ配信が予定されている。

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