大学サッカーリーグ前期開幕！登録メンバー・試合日程一覧

[サッカー部](2020年07月05日 12時40分)

JR東日本カップ2020 第94回関東大学サッカーリーグ戦が７月４日から開幕した。





駒大の登録メンバーは以下の通り。



１ GK 杉本 陸[４年＝新潟明訓高]

２ DF 桧山 悠也[３年＝市立船橋高]

３ DF 猪俣 主真[３年＝三浦学苑高]

４ DF 小幡 祐稀[４年＝東京VY]

５ DF 松村 王貴[４年＝洛北高]

６ DF 真下 瑞都[４年＝矢板中央高]

７ MF 荒木 駿太[３年＝長崎総科大附高]

８ MF 中間 俊亘[４年＝広島県瀬戸内高]

９ FW 矢崎 一輝[４年＝駒大高]

10 MF 薬真寺 孝弥[４年＝長崎総科大附高]

11 MF 米田 泰盛[４年＝駒大高]

12 DF 安元 奨[４年＝駒大高]

13 MF 江﨑 巧朗[３年＝ルーテル学院高]

14 MF 米田 大介[４年＝浦和東高]

15 DF 松田 海斗[４年＝真岡高]

16 MF 栗原 信一郎[４年＝駒大高]

17 MF 藤原 拓海[４年＝山梨学院高]

18 FW 土信田 悠生[３年＝高川学園高]

19 FW 村上 弘有[４年＝市立船橋高]

20 MF 仲田 瑠[２年＝長崎総科大附高]

21 GK 鈴木 悠太[４年＝神戸弘陵学園高]

22 GK 松本 瞬[３年＝前橋育英高]

23 FW アマエシ オーゴヌス黎[４年＝正則学園高]

24 DF 山田 虎之介[３年＝三浦学苑高]

25 DF 會澤 海斗[３年＝水戸商業高]

26 DF 岩本 蓮太[３年＝長崎総科大附高]

27 MF 島崎 翔輝[３年＝国際学園高]

28 DF 相澤 佑哉[２年＝熊本Y]

29 FW 宮崎 鴻[３年＝前橋育英高]

30 FW 森本 ヒマン[４年＝矢板中央高]



また、2020年6月29日時点の追加メンバーは以下の通り。

31 GK 王 新宇[１年＝G大阪Y]

32 DF 野村 天真[１年＝C大阪U-18]

33 DF 篤 快晴[１年＝広島県瀬戸内高]

34 DF 小針 宏太郎[１年＝鹿島Y]

35 MF 小島 心都[１年＝湘南工科大附高]

36 MF 辻 稔貴[２年＝静岡学園高]

37 FW 田海 寧生[１年＝丸岡高]

38 FW 佐藤 智隆[２年＝浦和南高]



リーグ戦前期の試合日程は以下の通り（変更の可能性あり）。

第１節：7/5(日) vs明大

第２節：7/12(日) vs中大

第３節：7/18(土) vs順大

第４節：7/26(日) vs国士大

第５節：8/1(土) vs法大

第６節：8/9(日) vs慶応大

第７節：8/15(土) vs早大

第８節：8/29(土) vs立正大

第９節：9/5(土) vs筑波大

第10節：9/12(土) vs桐蔭大

第11節：9/19(土) vs専大



※試合開始時間に関しては関東大学サッカー連盟オフィシャルサイトにてご確認ください。

また、前期は全日程無観客試合ですが、ジェイネットTV、YouTube「関東大学サッカー連盟公式チャンネル」にて前期全試合がライブ配信予定です。詳しくはホームページなどをご参照ください。

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