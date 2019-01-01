【結果】第２回国士舘大学長距離競技会
[陸上競技部](2019年12月15日 16時59分)
第２回国士舘大学長距離競技会が12月15日、国士舘大学多摩陸上競技場で行われた。結果は以下の通り(上位３人と駒大のみ)。
【5000m】
<12組>
１位 水戸 周平 (サンベルクス) 14’19”12
２位 村上 航大 (上武大) 14’23”42
３位 若林 大輝(商３)14’24”41
７位 花崎 悠紀(市２) 14’33”61
９位 町田 将光(国２) 14’37”65 ☆
10位 大坪 幸太(G１) 14’44”79
12位 狩野 未基(国３) 14’48”25
13位 伊藤 聡汰(歴２) 14’53”30
15位 島津 綾(政２) 15’30”58
☆は自己ベスト更新
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