【結果】第２回国士舘大学長距離競技会

[陸上競技部](2019年12月15日 16時59分)

第２回国士舘大学長距離競技会が12月15日、国士舘大学多摩陸上競技場で行われた。結果は以下の通り(上位３人と駒大のみ)。



【5000m】

<12組>

１位 水戸 周平 (サンベルクス) 14’19”12

２位 村上 航大 (上武大) 14’23”42

３位 若林 大輝(商３)14’24”41

７位 花崎 悠紀(市２) 14’33”61

９位 町田 将光(国２) 14’37”65 ☆

10位 大坪 幸太(G１) 14’44”79

12位 狩野 未基(国３) 14’48”25

13位 伊藤 聡汰(歴２) 14’53”30

15位 島津 綾(政２) 15’30”58



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