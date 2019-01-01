【結果】第４回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会

[陸上競技部](2019年08月25日 14時17分)

第４回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会が8月25日、妙高高原(新潟県)から黒姫高原(長野県)を結ぶ全６区間47.0kmで行われた。結果は以下の通り(上位３校までと駒大のみ)。

【総合成績】
１位 帝京大Ｂ 2:24’15”
２位 帝京大Ａ 2:24’39”
３位 亜大 2:26’16”
６位 駒大 2:27’26”

【個人成績】
１区(8.1km) 原嶋渓(社４) 26’29”［３］(３)
２区(5.9km) 新矢連士(市２) 18’00”［８］(４)
３区(10.2km) 皆木晴(国１) 31’36”［９］(６)
４区(8.0km) 狩野未基(国３) 26’20”［２］(４)
５区(8.0km) 江口大雅(仏３) 23’41”［５］(４)
６区(6.8km) 大坪幸太(G１) 21’20”［９］(６)

※[]は個人記録、()は総合記録

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