【男女】関東学生テニス選手権大会　本戦初日　試合結果

[硬式テニス部](2019年08月24日 21時44分)

2019年度関東学生テニス選手権大会本戦初日が８月24日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。


＜男子シングルス＞
○平林輝　２(６−２、２−６７−６(１))１　●藤井颯大(早大)

＜男子ダブルス＞
○渡邉康二・佐藤悠樹２(６−１、７−６(５))０　●大野文也・中川瞬祐(法大)
○黒澤陸人・平林輝　２(７−６(２)、１−６、10ー８)１　●藤井俊吾・賀川稜太(法大)
○日野勇人・田村迅　２(６−２、７−６(４))０　●堀内竜輔・吉田慎(亜大)

＜女子シングルス＞
○谷井涼香　２(６ー１、６−０)０　●原茉友花(成蹊大)
○梶谷亜未　２(６−１、６−４)０　●李淑玲(亜大)
●渡辺安美　０(３−６、５−７)２　○田中李佳(早大)
●森島優　１(４−６、６−１、３−６)２　○原口沙絵(山学大)
●金内葵春　１(４−６、６−４、２−６)２　○芝田詩歩(山学大)
○日暮春香　２(６−０、６−１)０　●中舘夏美(東国大)
●岩本奈都季　０(１−６、３−６)２　○竹内あやか(法大)

＜女子ダブルス＞
○梶谷亜未・日暮春香　２(６−１、６−３)０　●林桃香・中野寧子(東学大)

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