【男女】関東学生テニス選手権大会 本戦初日 試合結果

[硬式テニス部](2019年08月24日 21時44分)

2019年度関東学生テニス選手権大会本戦初日が８月24日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。





＜男子シングルス＞

○平林輝 ２(６−２、２−６７−６(１))１ ●藤井颯大(早大)



＜男子ダブルス＞

○渡邉康二・佐藤悠樹２(６−１、７−６(５))０ ●大野文也・中川瞬祐(法大)

○黒澤陸人・平林輝 ２(７−６(２)、１−６、10ー８)１ ●藤井俊吾・賀川稜太(法大)

○日野勇人・田村迅 ２(６−２、７−６(４))０ ●堀内竜輔・吉田慎(亜大)



＜女子シングルス＞

○谷井涼香 ２(６ー１、６−０)０ ●原茉友花(成蹊大)

○梶谷亜未 ２(６−１、６−４)０ ●李淑玲(亜大)

●渡辺安美 ０(３−６、５−７)２ ○田中李佳(早大)

●森島優 １(４−６、６−１、３−６)２ ○原口沙絵(山学大)

●金内葵春 １(４−６、６−４、２−６)２ ○芝田詩歩(山学大)

○日暮春香 ２(６−０、６−１)０ ●中舘夏美(東国大)

●岩本奈都季 ０(１−６、３−６)２ ○竹内あやか(法大)



＜女子ダブルス＞

○梶谷亜未・日暮春香 ２(６−１、６−３)０ ●林桃香・中野寧子(東学大)