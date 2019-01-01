【男女】関東学生テニス選手権大会 本戦初日 試合結果
[硬式テニス部](2019年08月24日 21時44分)
2019年度関東学生テニス選手権大会本戦初日が８月24日に大宮けんぽグラウンドで行われた。結果は以下の通り。
＜男子シングルス＞
○平林輝 ２(６−２、２−６７−６(１))１ ●藤井颯大(早大)
＜男子ダブルス＞
○渡邉康二・佐藤悠樹２(６−１、７−６(５))０ ●大野文也・中川瞬祐(法大)
○黒澤陸人・平林輝 ２(７−６(２)、１−６、10ー８)１ ●藤井俊吾・賀川稜太(法大)
○日野勇人・田村迅 ２(６−２、７−６(４))０ ●堀内竜輔・吉田慎(亜大)
＜女子シングルス＞
○谷井涼香 ２(６ー１、６−０)０ ●原茉友花(成蹊大)
○梶谷亜未 ２(６−１、６−４)０ ●李淑玲(亜大)
●渡辺安美 ０(３−６、５−７)２ ○田中李佳(早大)
●森島優 １(４−６、６−１、３−６)２ ○原口沙絵(山学大)
●金内葵春 １(４−６、６−４、２−６)２ ○芝田詩歩(山学大)
○日暮春香 ２(６−０、６−１)０ ●中舘夏美(東国大)
●岩本奈都季 ０(１−６、３−６)２ ○竹内あやか(法大)
＜女子ダブルス＞
○梶谷亜未・日暮春香 ２(６−１、６−３)０ ●林桃香・中野寧子(東学大)
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