【男女】全日本学生テニス選手権大会予選 試合結果

[硬式テニス部](2019年08月12日 08時39分)

令和元年全日本学生テニス選手権大会(予選)が８月８日から11日まで、岐阜県メモリアルセンターで行われた。結果は以下の通り。







～予選～

＜男子シングルス＞

●黒澤陸人 １(６−３、４−６、０−６)２ ○安上昴志(早大)



○田村迅 ２(６−０、６ー０)０ ●清水奎吾(亜大)

○田村迅 ２(６−３、６−１)０ ●佐々木健吾(慶大)

⇒本戦出場権獲得



●日野勇人 ０(３−６、２−６)２ ○小峰良太(中大)



○中山樹 ２(６−１、０−６、６−２)１ ●渡邉裕輝(青学大)

○中山樹 ２(６−４、６−４)０ ●園田和也(慶大)

⇒本戦出場権獲得



＜男子ダブルス＞

●渡邉康二・佐藤悠樹 ０(２−６、６−７(５))２ ○山尾玲貴・大野翼(関大)



＜女子シングルス＞

○渡辺安美 ２(６−４、６−４)０ ●南文乃(亜大)

○渡辺安美 ２(６−４、６ー７(５)、６−１)１ ●大津あかり(鹿島体育大)

⇒本戦出場権獲得



○森島優 ２(６−１７ー６(１))０ ●堺愛結(姫路大)

○森島優 ２(６−４、６−１)０ ○中谷美紀(同大)

⇒本戦出場権獲得



○清水里咲 ２(６−０、６−２)０ ●長田風花(札幌国際大)

●清水里咲 １(６−１、２−６、６−７(４))２ ○柿澤明里



●田中陽子 ０(４−６、２−６)２ ○大和里緒(関学大)





＜女子ダブルス＞



○梶谷亜未・清水里咲 ２(６−３、６−３)０ ●松本妃那・渡邉早和子(早大)

●梶谷亜未・清水里咲 ０(３−６、６−７(５))２ ○竹本萌乃・岡垣穂香(明大)

⇒ラッキールーザーで本戦出場権獲得



○渡辺安美・日暮春香 ２(６−３、１−６、10ー５)１ ●浦上喜帆・清水柚華(大阪教育大)

○渡辺安美・日暮春香 ２(１−６、６−３、10−３)１ ●山田菜津子・米原さくら(早大)

⇒本戦出場権獲得



○内田葉土希・入内嶋七菜 ２(６−４、６−４)０ ●下地奈奈・横山祥子(法大)

●内田葉土希・入内嶋七菜 ０(２−６、４−６)２ ○石井あづさ・西野さくら(園田女子大)



○森島優・谷井涼香 ２(６−０、６−０)０ ●藤原瑠音・向井菜々帆(ノートルダム清心女子大)

○森島優・谷井涼香 ２(６−２、６−１)０ ●江尻美奈・吉田彩(日体大)

⇒本戦出場権獲得