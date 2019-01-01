【男女】全日本学生テニス選手権大会予選 試合結果
[硬式テニス部](2019年08月12日 08時39分)
令和元年全日本学生テニス選手権大会(予選)が８月８日から11日まで、岐阜県メモリアルセンターで行われた。結果は以下の通り。
～予選～
＜男子シングルス＞
●黒澤陸人 １(６−３、４−６、０−６)２ ○安上昴志(早大)
○田村迅 ２(６−０、６ー０)０ ●清水奎吾(亜大)
○田村迅 ２(６−３、６−１)０ ●佐々木健吾(慶大)
⇒本戦出場権獲得
●日野勇人 ０(３−６、２−６)２ ○小峰良太(中大)
○中山樹 ２(６−１、０−６、６−２)１ ●渡邉裕輝(青学大)
○中山樹 ２(６−４、６−４)０ ●園田和也(慶大)
⇒本戦出場権獲得
＜男子ダブルス＞
●渡邉康二・佐藤悠樹 ０(２−６、６−７(５))２ ○山尾玲貴・大野翼(関大)
＜女子シングルス＞
○渡辺安美 ２(６−４、６−４)０ ●南文乃(亜大)
○渡辺安美 ２(６−４、６ー７(５)、６−１)１ ●大津あかり(鹿島体育大)
⇒本戦出場権獲得
○森島優 ２(６−１７ー６(１))０ ●堺愛結(姫路大)
○森島優 ２(６−４、６−１)０ ○中谷美紀(同大)
⇒本戦出場権獲得
○清水里咲 ２(６−０、６−２)０ ●長田風花(札幌国際大)
●清水里咲 １(６−１、２−６、６−７(４))２ ○柿澤明里
●田中陽子 ０(４−６、２−６)２ ○大和里緒(関学大)
＜女子ダブルス＞
○梶谷亜未・清水里咲 ２(６−３、６−３)０ ●松本妃那・渡邉早和子(早大)
●梶谷亜未・清水里咲 ０(３−６、６−７(５))２ ○竹本萌乃・岡垣穂香(明大)
⇒ラッキールーザーで本戦出場権獲得
○渡辺安美・日暮春香 ２(６−３、１−６、10ー５)１ ●浦上喜帆・清水柚華(大阪教育大)
○渡辺安美・日暮春香 ２(１−６、６−３、10−３)１ ●山田菜津子・米原さくら(早大)
⇒本戦出場権獲得
○内田葉土希・入内嶋七菜 ２(６−４、６−４)０ ●下地奈奈・横山祥子(法大)
●内田葉土希・入内嶋七菜 ０(２−６、４−６)２ ○石井あづさ・西野さくら(園田女子大)
○森島優・谷井涼香 ２(６−０、６−０)０ ●藤原瑠音・向井菜々帆(ノートルダム清心女子大)
○森島優・谷井涼香 ２(６−２、６−１)０ ●江尻美奈・吉田彩(日体大)
⇒本戦出場権獲得
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