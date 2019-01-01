【男女】全日本学生テニス選手権大会予選　試合結果

[硬式テニス部](2019年08月12日 08時39分)

令和元年全日本学生テニス選手権大会(予選)が８月８日から11日まで、岐阜県メモリアルセンターで行われた。結果は以下の通り。



　～予選～
＜男子シングルス＞
●黒澤陸人　１(６−３、４−６、０−６)２　○安上昴志(早大)

○田村迅　２(６−０、６ー０)０　●清水奎吾(亜大)
○田村迅　２(６−３、６−１)０　●佐々木健吾(慶大)
⇒本戦出場権獲得

●日野勇人　０(３−６、２−６)２　○小峰良太(中大)

○中山樹　２(６−１、０−６、６−２)１　●渡邉裕輝(青学大)
○中山樹　２(６−４、６−４)０　●園田和也(慶大)
⇒本戦出場権獲得

＜男子ダブルス＞
●渡邉康二・佐藤悠樹　０(２−６、６−７(５))２　○山尾玲貴・大野翼(関大)

＜女子シングルス＞
○渡辺安美　２(６−４、６−４)０　●南文乃(亜大)
○渡辺安美　２(６−４、６ー７(５)、６−１)１　●大津あかり(鹿島体育大)
⇒本戦出場権獲得

○森島優　２(６−１７ー６(１))０　●堺愛結(姫路大)
○森島優　２(６−４、６−１)０　○中谷美紀(同大)
⇒本戦出場権獲得

○清水里咲　２(６−０、６−２)０　●長田風花(札幌国際大)
●清水里咲　１(６−１、２−６、６−７(４))２　○柿澤明里

●田中陽子　０(４−６、２−６)２　○大和里緒(関学大)


＜女子ダブルス＞

○梶谷亜未・清水里咲　２(６−３、６−３)０　●松本妃那・渡邉早和子(早大)
●梶谷亜未・清水里咲　０(３−６、６−７(５))２　○竹本萌乃・岡垣穂香(明大)
⇒ラッキールーザーで本戦出場権獲得

○渡辺安美・日暮春香　２(６−３、１−６、10ー５)１　●浦上喜帆・清水柚華(大阪教育大)
○渡辺安美・日暮春香　２(１−６、６−３、10−３)１　●山田菜津子・米原さくら(早大)
⇒本戦出場権獲得

○内田葉土希・入内嶋七菜 ２(６−４、６−４)０　●下地奈奈・横山祥子(法大)
●内田葉土希・入内嶋七菜　０(２−６、４−６)２　○石井あづさ・西野さくら(園田女子大)

○森島優・谷井涼香　２(６−０、６−０)０　●藤原瑠音・向井菜々帆(ノートルダム清心女子大)
○森島優・谷井涼香　２(６−２、６−１)０　●江尻美奈・吉田彩(日体大)
⇒本戦出場権獲得

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