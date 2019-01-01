【結果】アミノバイタルカップ2019 ２回戦

[サッカー部]アミノバイタルカップ2019 第８回関東大学サッカートーナメント大会 ２回戦(2019年06月10日 22時38分)

アミノバイタルカップ2019 第８回関東大学サッカートーナメント大会 ２回戦が６月10日、時之栖スポーツセンター裾野グラウンドAで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。





【スコア】

☆駒大３ー０青学大





【得点者】

62分:[駒]薬真寺 孝弥（荒木 駿太）

63分:[駒]荒木 駿太

80分:[駒]桧山 悠也（荒木 駿太）





【メンバー】

GK

22 杉本 陸[3年=新潟明訓高]



DF

20 小幡 祐稀[3年=東京Vユース]

6 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]

3 星 キョーワァン[4年=矢板中央高]

4 真下 瑞都[3年=矢板中央高]



MF

10 薬真寺 孝弥[3年=長崎総科大附高]

13 江崎 巧朗[2年=ルーテル学院高]（→90分 27 栗原 信一郎[3年=駒大高]）

14 米田 大介[3年=浦和東高]（→76分 5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]）

24 米田 泰盛[3年=駒大高]（→60分 9 高橋 潤哉[4年=山形ユース]）



FW

19 森本 ヒマン[3年=矢板中央高]（→82分 28 藤原 拓海[3年=山梨学院高]）

7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]（→86分 23 古家 秀太[4年=矢板中央高]）





【SUB】

GK 36 松本 瞬[2年=前橋育英高]

DF 25 西田 直也[2年=駒大高]

MF 8 横山 玄徳[4年=千葉U-18]

MF 16 加々美 文斗[4年=鎮西高]





なお次戦は６月12日、味の素フィールド西が丘で14:00から順大と対戦する。

◆味の素フィールド西が丘

・都営地下鉄三田線「本蓮沼」駅より徒歩10分

・JR「十条」駅より徒歩20分

・JR「赤羽」駅西口より「池袋」行、「日大病院」行バス乗車、「国立西が丘競技場北門」下車、徒歩５分、または「トンネル経由 赤羽車庫」行、「王子駅」行乗車、「国立西が丘競技場」下車、徒歩３分