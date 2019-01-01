【結果】アミノバイタルカップ2019 １回戦

[サッカー部]アミノバイタルカップ2019 第８回関東大学サッカートーナメント大会 １回戦(2019年06月08日 22時31分)

アミノバイタルカップ2019 第８回関東大学サッカートーナメント大会 １回戦が６月８日、時之栖スポーツセンター裾野グラウンドCで開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。





【スコア】

☆駒大５ー１国武大





【得点者】

15分:[駒]米田 大介（高橋 潤哉）

31分:[駒]中間 俊亘

43分:[駒]土信田 悠生（高橋 潤哉）

65分:[駒]高橋 潤哉

72分:[駒]土信田 悠生

76分:[国]須藤 翼（河島 雪大）





【メンバー】

GK

22 杉本 陸[3年=新潟明訓高]（→73分 36 松本 瞬[2年=前橋育英高]）



DF

15 藤田 比呂[4年=札幌大谷高]

31 松村 王貴[3年=洛北高]

3 星 キョーワァン[4年=矢板中央高]（→66分 25 西田 直也[2年=駒大高]）

5 桧山 悠也[2年=市立船橋高]



MF

16 加々美 文斗[4年=鎮西高]

26 中間 俊亘[3年=広島県瀬戸内高]

8 横山 玄徳[4年=千葉U-18]

14 米田 大介[3年=浦和東高]（→54分 28 藤原 拓海[3年=山梨学院高]）



FW

18 土信田 悠生[2年=高川学園高]（→77分 19 森本 ヒマン[3年=矢板中央高]）

9 高橋 潤哉[4年=山形ユース]（→83分 4 真下 瑞都[3年=矢板中央高]）





【SUB】

DF 6 猪俣 主真[2年=三浦学苑高]

MF 10 薬真寺 孝弥[3年=長崎総科大附高]

MF 24 米田 泰盛[3年=駒大高]

FW 7 荒木 駿太[2年=長崎総科大附高]